Pablo Motos, el masclisme ve de lluny

Últimament l’estultícia de Pablo Motos, el presentador d’ El hormiguero,d’Antena 3, comença a cridar l’atenció. Han hagut de passar deu anys perquè els seus reiterats comentaris masclistes es denunciïn. Cada dona que conviden a El hormiguero és repassada des dels turmells fins a la cara per una càmera tot just trepitjar el plató. Amb els homes no ho fan.

Dimecres entrevistava l’actriu Elsa Pataky. Tot just començar li elogiava el físic i li demanava que donés consells a les noies per tenir un bon cos. Després va mostrar en pantalla totes les fotos d’un llibre en què l’actriu sortia mig despullada. “ El culo es una obsesión de las mujeres, ¿no? El tener el culo más arriba, hasta que se convierta en una mochila...” Li va fer practicar ioga perquè s’exhibís bé i li va preguntar per les escenes de llit en el rodatge d’una pel·lícula. El dia abans, havia entrevistat les actrius Úrsula Corberó i Alba Flores. Després de la repassada de rigor de la càmera, els va comentar la roba que duien i els va donar el vistiplau: “ Estáis muy guapas”. I va tornar a posar l’èmfasi en el físic de les dones amb un joc en què havien d’endevinar si les dones atractives que hi apareixien eren models o delinqüents. Dilluns va entrevistar un grup d’actrius que estrenaven una sèrie a Netflix. Els va preguntar si ballaven reggaeton, si sabien “ perrear”, i va afirmar que les dones es podien dividir en dos grans grups: “ Las que saben perrear y las que no saben”. La pràctica totalitat de la conversa va girar entorn de tòpics femenins caducs i elogis al seu físic. La setmana anterior, entrevistant Lolita, tot just començar va posar un seguit de fotos d’ella nua a la pantalla del plató. Setmanes abans, a la periodista Mónica Carrillo li va fer una entrevista digna d’un psicòpata sexual.

Però el masclisme de Pablo Motos ve de lluny. El maig del 2013 va convidar els tenistes Novak Djokovic i Ana Ivanovic. Motos no entenia com de petits van poder jugar junts. “ En España, si un niño y una niña juegan juntos a tenis significa que al niño le gusta esa niña”, va afirmar. Quan Ivanovic es va disculpar per no parlar espanyol ell la va perdonar: “ Yo lo único que quiero es escuchar tu voz sensual”. Li va preguntar què li semblava ser la tenista més sexi del circuit i si l’afalagava que cada vegada que es parlés de dones tenistes fos per dir que eren sexis. A continuació ell va mostrar tot el repertori de fotos sexis que havien trobat d’ella a Google.

El 2008, Motos va convidar al plató una pilot de Fórmula 3. Després d’una entrevista lamentable li va treure un prototip de cotxe de carreres adaptat per a les dones: tenia un penjador al volant per posar-hi la bossa, un aleró convertit en post de planxar, un altre aleró per guardar-hi les sabates de taló i el casc el van substituir per un casc de perruqueria d’aquells per fer la permanent. I aquest programa fa una dècada que el venen com a entreteniment familiar.