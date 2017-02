El servei públic de Javier Cárdenas

TVE manté a la seva graella de La 1 el programa farcit de notícies absurdes Hora punta, que presenta Javier Cárdenas. Es tracta d’un contenidor de vídeos virals i notícies tragicòmiques que utilitzen de ganxo per fer petar la xerrada amb col·laboradors i presumptes experts. Vídeos de fa anys i panys que ens venen com si fossin d’actualitat i d’un impacte sorprenent.

La televisió pública ven Hora punta com un programa d’entreteniment i humor. I realment és així. Però alerta: no en el sentit que es pensen. Des del sofà i com a espectador, no rius amb ells, t’enrius d’ells. De les seves reflexions, suspicàcies i ínfules detectivesques. No entretenen ni fan gràcia els vídeos que pengen, ni els temes que tracten, ni els debats que generen. El que fa realment riure és el nivell del programa i l’actitud del presentador. Et quedes atrapat a la pantalla al·lucinat per l’estultícia que desprèn tot plegat. Els fallits intents de Javier Cárdenas de convertir en interessant la porqueria que volta per internet són hilarants. La seva manca de consciència sobre l’efecte que provoca en l’espectador acaba resultant hipnòtica. Genera tanta perplexitat veure el seu desmesurat interès en bestieses que acaba resultant ridícul. Es mostra apassionat per situacions tan òbvies que és còmic.

Aquesta setmana, per exemple, abordaven agressions de discoteca i l’exconcursant d’OT Àlex Casademunt, que és col·laborador, va parlar del dia que algú li va trencar un got a la cara. Doncs bé, a Javier Cárdenas no se li va acudir altra cosa que comparar aquesta mena de situacions amb l’assassinat dels dos agents rurals de feia pocs dies. Aquest és el nivell que ofereix Hora punta. Per comentar les imatges (de fa tres anys) d’una noia en un ascensor que després va aparèixer assassinada en un hotel de Los Angeles, a qui van vendre com a expert per parlar-ne a la taula era Poty, el coreògraf de programes de balls de saló.

Però el més delirant d’aquesta setmana ha estat el protagonisme d’un suposat vídeo sexual que algú misteriós va utilitzar per intentar fer xantatge a l’equip del programa. Cárdenas es va passar tres dies utilitzant la tele pública per posar de manifest les penúries d’un col·laborador del programa que ha estat extorquit. El presentador ens va explicar amb dramatisme, afectació i falsa circumspecció el problema amb què s’havien trobat i amb aires de Sherlock Holmes intentava descriure el terrible tràngol pel qual estava passant tot l’equip.

Per tant, si veient l’esperpent d’Hora punta a La 1 us pregunteu quina mena de justificació té aquest programa en una televisió pública, no us desespereu. Feu l’enorme esforç de mentalitzar-vos que es tracta d’una teràpia del riure.