Montoro, un ministre desautoritzat pel Tribunal Constitucional

Cinc anys després, el Tribunal Constitucional ha acabat de desmuntar el gran escàndol polític, nyap jurídic i fracàs econòmic que va ser l’amnistia fiscal aprovada pel govern del PP l’any 2012. La sentència emesa ahir declara inconstitucional el decret llei que el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va impulsar per intentar fer aflorar diners ocults al fisc, tot i que no anul·la les regularitzacions per no crear inseguretat jurídica. Tot el procés va ser un despropòsit. Davant la baixa quantitat de regularitzacions que hi va haver inicialment, va reduir la penalització fins a deixar-la en un 3%, de manera que el que havia de ser un càstig menor es va convertir en un premi al defraudador, que va acabar pagant menys que els contribuents honrats. I per acabar-ho d’adobar les arques de l’Estat només van recaptar 1.200 milions d’euros, molt menys del previst.

Ara bé, entre els beneficiats per l’amnistia fiscal de Montoro hi ha noms il·lustres lligats a casos de corrupció com Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, la família Pujol, Francisco Granados o Diego Torres, l’exsoci d’Iñaki Urdangarin. El resultat final és que l’amnistia va ser aprofitada per presumptes delinqüents fiscals per regularitzar part de les seves fortunes amagades a l’estranger. Per tant, es tracta, a més d’una mesura econòmica fracassada, d’un escàndol polític monumental.

Però el TC no ha declarat inconstitucional l’amnistia fiscal per cap d’aquests motius sinó perquè va ser, també, un nyap jurídic. L’alt tribunal recorda que la figura del decret llei no es pot fer servir quan afecta els deures consagrats en el títol primer de la Constitució, entre els quals hi ha “contribuir entre tots al sosteniment de la despesa pública”. Els magistrats consideren que Cristóbal Montoro va violar aquest principi en crear una situació de greuge comparatiu que afavoria els defraudadors que es van acollir a l’amnistia respecte a la resta de contribuents.

En un país normal, el ministre ja hauria presentat la seva dimissió pel fet d’haver sigut desautoritzat pel màxim intèrpret de la Constitució, i el president l’hauria acceptada. Però això és l’Espanya de Mariano Rajoy, on les vares de mesurar s’apliquen a conveniència i al TC només se li fa cas si les sentències donen la raó al PP.