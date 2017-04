Montserrat vist per un professional i un amateur

La gent que per a tot troba un plany, aquests dies, arran de la presentació del film documental Montserrat d’Artur Porchet, han posat la circumstancial cara llarga per acabar enrolant-se en aquesta lamentació: -És deplorable i caldria que ens comencéssim a donar vergonya. Ha hagut d’ésser un francès el que vingués a descobrir-nos el nostre Montserrat!. [...] No cal pas atorgar a Porchet l’honor d’haver incorporat els paisatges únics del Montserrat a la captació cinematogràfica. Delmir de Caralt, brillant cineasta amateur català, en 1933 presentà un film del mateix títol al III Concurs Internacional dels Millors Films Amateurs que es celebrà a Paris, el qual fou inclòs en la sessió de gala que tingué lloc a la Maison de Centaure en presència de l’inventor del cinema, M. Lumière. Ambdós Montserrat, el rodat per Porchet i el filmat per Delmir de Caralt, són dues meravelles d’exquisidesa cinematogràfica, dos prodigis de tècnica i d’observació. [...] Porchet ha procurat que en el seu film es manifestés tota la vivacitat de l’ordre benedictina i empès per aquesta dèria -que en alguns escassos moments jutgem massa prolongada- fa viatjar la càmera pel cambril, les saletes de música, la impremta, la llibreria del monestir. Ha concedit una importància potser excessiva als interiors quan precisament de Montserrat la nota frapant i sempre fotogènica radica en l’exotisme de la pedra i la vegetació del seu paisatge. Caralt en el seu film ens parla d’un Montserrat poètic, d’una muntanya perfumada de romaní, sempre a través d’una fotografia impecable (superior, indiscutiblement, en aquest aspecte al cineasta professional) i una successió d’imatges d’un gran eloqüència cinematogràfica. Oh, aquella grisa silueta de la carena montserratina reflectint-se en l’aigua del Llobregat, vora el bressoleig indolent d’uns joncs vincladissos!... Més agut Caralt? Més coordinador Porchet? Estalviem-nos la contesta afirmant que de l’aliança de l’obra de l’amateur amb la del professional hom en podria muntar un documental meravellós, alguna cosa que estaria frec a frec de les genialitats dels grans especialistes de la Ufa [principal estudi alemany de cinema entre 1917 i 1945]... si no les superava.