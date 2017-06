260x366 ‘El Mundo’ i la UDEF: ‘Se nos rompió el amor de tanto usarlo’ ‘El Mundo’ i la UDEF: ‘Se nos rompió el amor de tanto usarlo’

SI ESTAN ENFARFEGATS de tanta dolçaina garapinyada amb la boda del Risto i l’Escanes, han vingut al racó adequat: jo els porto amargues notícies de divorcis i retrets. Resulta que El Mundo aplaudia en un editorial que el ministeri de l’Interior auditi la famosa UDEF, sobre qui pesa la sospita de fallar més que una escopeta de fira (tret que considerem que els seus deliris són, en realitat, refinats encerts polítics). Escriu el diari en el seu editorial: “Cada cop que la unitat de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i la unitat central operativa (UCO) fan un pas en algunes de les seves investigacions reben aplaudiments o invectives d’un sector polític”. S’oblida de dir que ningú de la UDEF s’enfila a una caixa de fruites per proclamar els seus (dubtosos) descobriments, sinó que les seves maquinacions acaben filtrades als diaris de la corda. Començant, i sobretot, per El Mundo, ehem. Resulta cínic, com a mínim, que es treguin de l’equació.

A Catalunya fa temps que les sigles UDEF fan pudor de sofre, però ara el diari ha caigut del cavall i lamenta que l’opaca unitat hagi “vinculat en un informe l’exministre Manuel Pimentel i Ignacio López del Hierro, marit de la ministra de Defensa, amb els negocis irregulars de Jordi Pujol Ferrusola a Angola i la República Dominicana”. De quan atorgaven comptes suïssos a Trias, i ells ho posaven en portada, no en fan estranyament cap menció. Res, un oblit el té qualsevol, encara que t’hagi costat una querella.

En tot cas, divorci a la vista. Potser és la manera que té el nou director (el cinquè en quatre anys) de marcar perfil propi i trencar amb el passat del diari. O potser és mera gesticulació ara que li ha tocat el rebre a qui no li convenia. Per si de cas, més li val tenir la declaració de la renda en regla.