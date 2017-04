El ministeri de Justícia rus (es diu justícia per dir alguna cosa) ha decidit que és il·legal una imatge que es va fer popular el 2013 amb Putin maquillat. La justícia russa (es diu justícia per dir alguna cosa) ha posat la imatge en una llista de material extremista. Jo la trobo extrema. La llei. La imatge també.

La imatge de Putin maquillat es va crear com a protesta per la llei que sanciona l’homosexualitat a Rússia. L’obsessió de Putin per erradicar l’homosexualitat és tan coneguda com la seva obsessió per erradicar la llibertat. Aquesta deficiència de Putin és un problema que afecta moltes persones del seu país, que no poden viure la seva sexualitat sense que una llei els caigui al damunt. O alguna cosa molt pitjor. Putin vol que a Rússia hi hagi només famílies tradicionals. Les típiques que permeten que l’home pegui a la dona un cop a l’any com a màxim. Les bones notícies no s’acaben mai, a Rússia.

El més bèstia és la resposta del govern txetxè negant l’existència d’un camp de concentració per a gais amb un “A Txetxènia no hi ha gais”

El diari Nóvaia ha donat a conèixer l’existència d’un camp de concentració per a gais a Txetxènia. La investigació del diari parla de tortures i assassinats d’homosexuals. De fet, fa mesos que diverses organitzacions n’han denunciat la desaparició massiva. El més bèstia, però, si és que hi ha un baròmetre per a la barbàrie, és la resposta del govern txetxè negant aquestes acusacions amb un “A Txetxènia no hi ha gais”. I si en queda algun, dic jo: “Que marxi!” Algunes fonts destaquen que les detencions coincideixen amb una campanya per denunciar aquesta persecució al Tribunal Europeu de Drets Humans. Si és així, deu ser que el govern txetxè els deu voler evitar la burocràcia. No hi ha baròmetre. Només hi ha barbàrie.

El col·legi concertat Juan Pablo II d’Alcorcón ha estat denunciat per haver enviat els nois d’excursió al Bernabéu i les nenes a un menjador social. També per haver fet un taller de ganxet exclusivament per a nenes. El més preocupant és fer un taller de ganxet. Punt. Que sigui exclusivament per a nenes els redimeix d’alguna manera, perquè salva els nens de fer-lo. No envia a tothom a fer cobretaules. La tortura només s’acarnissa amb una part de les víctimes. Ara, que si ets un nen i no t’interessa el futbol, és discriminatori que no et deixin fer ganxet. O tenir cura de quisigui. I on hi ha sexisme hi ha homofòbia. El director de l’escola, Carlos Martínez, va comparar fa uns mesos la llei madrilenya contra l’homotransfòbia amb el “fanatisme terrorista”. Hi ha persones a qui els agrada massa la novel·la històrica i ni tan sols saben llegir.

Que la infància no tingui els ulls oberts a tots els colors diu molt de com pintem el món

Segons dades de l’Observatori contra l’Homofòbia que surten al seu Informe de l’estat de la LGTBIfòbia el 2016, l’any passat a Catalunya es van triplicar els casos de bullying contra menors lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals o intersexuals (LGTBI). Del 4,4% del 2015 al 13,1% del 2016. Que augmenti la xifra de discriminació és una dada pèssima. Que la infància no tingui els ulls oberts a tots els colors diu molt de com pintem el món. Persisteix una obsessió, per a una part de la societat, de pensar en el sexe que tenen els altres. Com una malaltia. Fa angúnia aquest interès per les habitacions alienes. Encara hi ha persones que no volen veure que la Terra és rodona. Per això es mantenen enceses les fogueres.

Fa pocs dies vaig agafar un taxi conduït per un home rus que parlava un castellà més tancat que el del Cruyff. Tot i això vaig entendre el panegíric de Putin que va monologar, comparant-lo amb l’època de Gorbatxov. Com si no haguessin passat molts anys entre una cosa i l’altra i el món no hagués canviat. És evident que de la desintegració de la Unió Soviètica tampoc se’n pot parlar en un taxi. Però ell parlava de l’ obra de Putin amb tant d’entusiasme que vaig treure el tema de la repressió dels homosexuals com un esternut. Se’m va escapar. L’home em va contestar amb una frase que la podria dir qualsevol botxí: “No, no, els homosexuals poden ser homosexuals, però al carrer hi ha nens i...” Ho reconec, el cop de porta va ser fort. Però no prou.