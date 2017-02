Primer va ser el menysteniment, després l’operació Catalunya amb els dossiers falsos i els que han servit per regenerar la vida pública. Fins fa ben poc, l’estratègia ha sigut l’operació diàleg, que ha consistit en la decapitació de Llanos de Luna, que complia amb el mandat polític de judicialitzar el cas, i l’arribada del desimbolt Enric Millo. Més enllà de l’obertura del despachín a la Delegació del govern espanyol i d’una visita al vicepresident Junqueras, Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrat el nul marge que els seus li han donat per fer política.

El 9-N va deixar descol·locats a molts. No només a Rajoy. Perquè el que havia de ser una consulta de costellada es va convertir en una massiva i cívica votació ciutadana. Fernández Díaz ja va anunciar aleshores que això no tornaria a passar, i la Moncloa ha sortit ara a deixar clar que té previstes les mesures per impedir el referèndum. Suspensió de competències en matèria d’Ensenyament per evitar que les escoles es converteixin en col·legis electorals, mesures contra Interior per garantir l’obediència dels Mossos al govern espanyol i els jutges i els funcionaris advertits. Els cotxes acceleren cap al xoc frontal.

D’una banda, ni diàleg ni política: els jutges dilluns asseuran un president de la Generalitat al banc dels acusats per haver posat urnes. De l’altra, una petició transversal i massiva del Pacte Nacional per convocar un referèndum. El tercer actor serà el carrer i tots ho saben.