No només Catalunya té un problema amb el Tribunal Constitucional (TC). També el té Espanya. O, dit d’una altra manera, també el té el mateix Tribunal amb el govern d’Espanya. És una evidència que la Generalitat, especialment els últims anys, en paral·lel a les sentències en contra pel procés sobiranista, també s’ha sentit maltractada per l’alt tribunal arran del rumb recentralitzador de l’Estat i la consegüent politització de l’organisme, que ha experimentat un gir conservador. Però el que és menys conegut, i que avui documentem a l’ARA, és el malestar del TC amb el govern d’Espanya, que paradoxalment, tot i invocar obsessivament el compliment de la Constitució i de les sentències que la interpreten, no destaca precisament pel seu zel a l’hora de seguir-les en cas que no l’afavoreixin.

Per ser més exactes, en els últims sis anys, entre el 2011 i el 2016, el govern d’Espanya ha desobeït 25 vegades el TC en litigis en què el tribunal donava la raó a la Generalitat de Catalunya. En l’última sentència d’aquest tipus, la que considera que les subvencions a les ONG amb els diners recaptats pel 0,7% de l’IRPF són competència de les comunitats autònomes i no del govern central, el TC renya la Moncloa per saltar-se reiteradament la seva decisió: “La lleialtat constitucional és obligatòria per a tothom”.

En realitat, rere fets com aquest s’hi amaga un problema de fons. El TC, i per tant l’ordenament constitucional espanyol, afronta un greu problema de legitimitat. D’una banda, el govern de l’Estat incompleix les resolucions del TC quan no li interessen i, de l’altra, l’instrumentalitza amb fins clarament de combat polític contra el sobiranisme català. Per exemple, donant-li per llei atribucions per suspendre càrrecs sense que hi hagi consens sobre el tema dins el mateix tribunal. Tot plegat ha provocat que els últims anys el TC, que als inicis de la Transició havia sabut mantenir la seva independència -va ser emblemàtica la sentència del 1983 contra 14 dels 38 articles de la Loapa-, cada vegada més sigui percebut com un tribunal parcial. D’aquí la necessitat de fer-se respectar, de moment sense èxit, precisament per qui més l’està condicionant, un govern espanyol que, per cert, ja maniobra descaradament per lligar curts els relleus pendents al mateix Tribunal Constitucional.