No és la ideologia

La sortida de Germà Gordó del PDECat obre una crisi seriosa que definirà si el centre liberal català té capacitat de posar fonaments sòlids per a la seva reconstrucció o queda atrapat pel seu passat. Gordó ha decidit sortir del nou partit i del grup parlamentari de JxSí però quedar-se a la reserva dins del grup mixt, conservant l’escó de diputat. La decisió és un desafiament als nous líders del partit, però també a Artur Mas. I no és per una qüestió de perfil ideològic.

La secretària general del PDECat, Marta Pascal, va deixar clar divendres, quan Gordó va saber que està sent investigat pel cas 3%, que el moment polític li exigia fer un pas al costat. No l’ha fet. La veu de Pascal contrasta amb un silenci eixordador d’Artur Mas. L’expresident havia posat “la mà al foc” per qui va ser el gerent de CDC en el període 2004-2011 i posteriorment va nomenar-lo secretari del Govern i conseller de Justícia. També va ser amb Gordó que es va trencar el criteri de triar entre el càrrec de diputat o conseller, i va ser Gordó qui va arribar en temps de descompte a les llistes de JxSí. Gordó apareix també a les converses entre l’exministre de l’Interior i l’exdirector de l’Oficina Antifrau, que el consideraven un interlocutor privilegiat. Les seves magnífiques connexions judicials i eclesiàstiques li han permès moure’s amb comoditat entre les més altes autoritats de l’Estat. Gordó va rebre l’encàrrec de posar ordre a les finances de CDC de l’era post-Pujol. La seva capacitat de persuasió ha estat mítica dins i fora de Convergència.