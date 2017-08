No lluitar a la seva piscina de fang

En el conflicte amb els terroristes fa uns dies es va donar un episodi d’allò més trist, però va quedar resolt de la manera que corresponia: policialment. Aquests perills queden enrere. Ara ve un nou episodi d’un altre conflicte. Aquest es dona amb paraules i no amb sang, encara que hi ha paraules que invoquen la sang: el conflicte per la veritat del que ha passat.

I cal saber a qui ens enfrontem en aquest conflicte: a experts a lluitar en el fang. El PP i el búnquer de la cort van utilitzar fins a l’últim moment el terrorisme d’ETA com un motiu per reunir l’opinió pública espanyola entorn de l’espanyolisme centralista. Van tenir un moment estel·lar després dels atemptats als trens de Madrid. Sobre els crims va aparèixer immediatament la lluita sectària després que el govern del PP acusés ETA. Recordo perfectament dues tribunes a El País de dues de les seves firmes que acusaven els que s’havien oposat a la política centralista d’Aznar d’ideòlegs d’aquell gran crim. Capçaleres de premsa madrilenyes, el PP i el mateix Rajoy al Congrés van mantenir l’acusació sobre els socialistes d’haver estat beneficiats per l’atemptat, i sobre Pilar Manjón van llançar galledes i galledes de merda. Els que van fer allò hi són, manen i governen, i és lògic esperar que ara ho repeteixin. Així serà d’ara endavant.

El PP i la caverna, totes les capçaleres de premsa de Madrid i els canals de televisió fora de Catalunya han entrat ja en aquesta estratègia. Aquesta vegada la situació és diferent, ja que en el moment de l’atemptat a Madrid encara hi havia alguna empresa mediàtica que era hostil al PP, però això ara ja no existeix. Hem vist en els últims anys com han fet pinya al voltant de tres assumptes que interessen a l’Íbex: conservar el règim monàrquic, impedir un govern progressista i, a les demandes catalanes, ni aigua. En funció d’això han jugat amb el PSOE i Podem, incidint en les seves contradiccions, per impedir un govern progressista, i en funció d’això s’estigmatitza la demanda republicana, i també la major part de la població catalana adulta, sota l’estigma d’“els independentistes” o “els separatistes”.

Ara, igual que el març del 2004, llancen i llançaran porqueria sense ruboritzar-se. L’única diferència és que ara ja estan tots d’acord. Els mitjans de comunicació madrilenys i espanyols, amb algunes excepcions digitals, fa temps que han desconnectat de Catalunya, fa temps que ja no pretenen tenir lectors en aquest país, han anat perdent lectors i el crèdit completament, i únicament serveixen aliment a adeptes i persones que se senten desplaçades en un país aliè.

Perquè els mitjans de comunicació que intoxiquen l’opinió pública espanyola no informen, són armes polítiques i disparen. Ara apunten a la Generalitat en el flanc dels Mossos i on calgui. No pretenen trobar la veritat sinó embrutar la Generalitat. S’obviarà interessadament el context dels fets, que a la policia catalana se li havia estat ocultant informació imprescindible, i concretament, sobre l’imam assassí.

El moviment pel referèndum i els que defensen en general el país català i els seus habitants han de tenir en compte aquest context. No pararan de disparar porqueria. I, sense deixar-se aclaparar, no han de perdre de vista el context espanyol, en el qual el PP i el seu entorn ideològic, institucional i mediàtic han aconseguit que la població en conjunt hagi acceptat la corrupció i la mentida com una cosa normal. En cap país democràtic un partit que menteix d’una manera tan evident cada dia, fins i tot al jutjat i al Parlament, estaria impune. I en cap país democràtic el PP tindria el suport electoral que conserva ni la debilitat d’una oposició incapaç d’oferir una alternativa. En cap país democràtic una justícia independent hauria donat aquesta impunitat al robatori i la corrupció. Que les policies es rebel·lin contra el govern central és un detall més de la crisi de l’Estat; Espanya és una societat tan feble que no és capaç de vèncer els que la degraden i arruïnen. Em limito a constatar-ho a desgrat meu.

L’únic camí que té la societat catalana és seguir defensant els seus interessos i la seva opinió, de cara i amb netedat, i no rebaixar-se a lluitar a la piscina del fang, que és on l’esperen experts lluitadors amb experiència i amb tots els mitjans. Sense crits ni insults a deshora. Calma, coratge i seguir parlant clar i amb veritats.