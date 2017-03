Només una UE a diverses velocitats pot salvar el projecte europeu

Els Vint-i-vuit van viure ahir una situació inèdita. Polònia s’oposava a la reelecció de Donald Tusk, que precisament és polonès, com a president de la Unió Europea. I ho feia per motius de política interna que no tenen res a veure amb el projecte europeu. Finalment, la UE va ratificar Tusk en el càrrec amb l’oposició de Varsòvia perquè els tractats ho permeten, però l’episodi mostra a la perfecció com els interessos dels estats sovint són el principal obstacle per a una mínima unitat operativa. Curiosament ahir va ser el primer ministre maltès, Joseph Muscat, el que ho va dir d’una manera més clara: “Un sol país no pot bloquejar la decisió”. Però dissortadament aquest és el pa de cada dia d’una Unió a 28, i aviat a 27, en què és molt difícil prendre decisions transcendentals pel poder de veto dels estats.

És per això que el nucli dur, França i Alemanya, ja fa temps que defensa la fórmula de l’Europa a diverses velocitats com a única via per sortir de l’atzucac en què es troba ara mateix el projecte europeu. Aquesta insinuació ja ha provocat la reacció irada dels països de l’Est, que no volen ni sentir-ne parlar. Potser perquè temen que una Europa més integrada els allunyi dels Estats Units, que exerceixen de protectors davant Rússia.

El cas és que la idea de París i Berlín és convidar aquells que vulguin participar en una Unió amb més integració política i econòmica, un nou ens més reduït, però més unit i, sobretot, més operatiu. Ja fa temps que els experts avisen que la unitat monetària no és completa si no s’acompanya d’una veritable unió fiscal. I en un món cada cop més globalitzat, és necessari que la UE tingui una veu més unificada i potent en el concert internacional.

Alemanya i França estan ara obligades a presentar un projecte creïble i detallat de cessió de sobirania dels estats a les institucions europees, i a convidar els estats membres a sumar-s’hi. Aquesta és l’única manera de revitalitzar una UE que presenta greus símptomes d’esgotament i desorientació. El camí per recuperar l’ànima europea que defensaven els pares fundadors. El Brexit, l’episodi dels refugiats, els efectes de les polítiques d’austeritat imposades per Alemanya, etc. són alhora causa i efecte d’una crisi d’identitat europea que només es pot superar amb més Europa.