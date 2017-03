Proposta i instruccions: Nota de Perejaume a la redacció de l'ARA

Evitar, en l’edició d’aquest diari, la correspondència convencional entre text i il·lustració. No pas cercant una il·lustració al·legòrica (alguna obra meva com era el cas de la proposta inicial) que substitueixi la que correspondria a la notícia, sinó una il·lustració rasa, una mena de fons d’il·lustració, o si voleu un suport on les notícies pesin o es plantin o s’estavellin.

Parar així atenció al món més físic i obrir el diari a molta vida tan discreta com fonamental. Trossets i més trossets de món que diuen: “Hi som”.

M’agrada la temptativa de fer gravitar les imatges, de fer per manera de tornar-les al món ni que sigui una mica. Ja sabem que, finalment, imprimirem imatges, però amb l’intent que siguin menys volàtils, menys lleugeres i batudes.

Naturalment, en la proposta que fem, entre la notícia del text i la notícia de la imatge s’hi obre un esvoranc. L’esvoranc hi és sempre en la mesura que la relació entre text i imatge és una convenció.

Potser seria més contundent proposar un diari amb les il·lustracions convencionals del dia i, en canvi, en els articles narrar-hi descripcions botàniques i minerals. No ho sé. De tota manera no crec pas que cap diari acceptés de fer-ho.

Per a la coberta del diari i la del suplement, així com per als articles del dossier i el Mirades, mirarem de trobar obres meves que facin costat a la proposta; però la resta hauran de ser imatges preses pels fotògrafs del mateix diari.

Convindria d’establir un sistema perquè les diverses fotografies abastessin tot l’àmbit territorial de distribució del diari. Seria bo que el mateix sistema ens estalviés d’haver de triar massa. Com més mecànic tot plegat, millor.

Totes les imatges haurien de dur dia i lloc. Cal que siguin actuals (notícies), si pot ser del dia abans i com a molt de fa dos o tres dies.

Pel que fa a la qüestió més formal, seria bo evitar de fer paisatge amb les imatges: res d’exaltacions locals o estètiques. És aconsellable de no usar els angulars i limitar-se als objectius normals o amb una mica de tele per obtenir primers plans de vegetació i de terra molt fragmentats: marges, troncs, mates, rocs i roques, cabals d’aigua, animals lliures... Coses així. Incloure, amb el mateix criteri, aquests elements situats en indrets urbans.

Provar d’actuar, en la presa, com si governés la càmera una ànima no humana, o no del tot, o cansada de ser només humana o massa humanenca.

No cal dir que tot el que no és humà resta amarat de vida humana i és, si més no etnològicament, culte. Per tant la nostra presència és garantida pertot, la intenció és de no fer-la tan evident i opaca.

Les fonts de notícies i les fonts de vida no són el mateix. Un diari estampat així podria mostrar una mica de gratitud cap a determinats successos mínims: una brotada, la feinada d’un liquen (coses totes tan petites i tan grans com aquestes!) i expressar-los-la.

Cap intenció doncs de publicitar la natura sinó ganes d’agenollar les imatges sobre cada pam de món i pregar pels originals sense treva.

Al capdavall, i és prou d’agrair, hi ha una altra actualitat, resistent als mitjans. Més que no pas parlar-ne massa, convé de cuidar-la i insistir que hi és. (¿Voleu dir que no hauríem de publicar alguns indrets amb les imatges pixelades com si ens demanessin que no volen ser reconeguts?)