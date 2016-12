Obama escriu la història fins a l'últim dia

ELS DIES FINALS de la presidència d’Obama ens han portat un parell de notícies sorprenents: la resolució del Consell de Seguretat de l’ONU que condemna (gràcies a l’abstenció nord-americana) la construcció de nous assentaments d’Israel i el discurs d’ahir del secretari d’Estat, John Kerry, qualificant aquests assentaments d’“amenaces per a la pau”. Sorprenent perquè, encara que tothom sap que Obama i Netanyahu no es poden veure, Washington no fa servir aquest llenguatge per parlar de l’Estat d’Israel. A bona hora, diuen els crítics d’Obama. Per què no ho va fer abans? ¿S’havia frenat Obama fins ara per salvar els esforços diplomàtics i en vista del fracàs ha acabat explotant, o ha estat un cop de puny controlat per arrodonir el relat de la seva presidència?