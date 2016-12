Ocasió perduda d’esportivitat

VAIG ESCRIURE DIMARTS que els elogis de Quique Sánchez Flores a Messi eren sincers i alhora hàbils, perquè focalitzar en Messi els mèrits del 4-1 era tant com dir que més que el Barça els havia derrotat el millor jugador del món. Ahir, però, l’entrenador espanyolista va demanar “mil perdons” si amb les lloances a Messi havia decebut algun seguidor perico. Sembla mentida que un paio que transmet tanta personalitat i sentit comú hagi perdut l’oportunitat per fer pedagogia de l’esportivitat. Però és que, a sobre, ho va justificar dient que en tres mesos no ha pogut aprendre’s tota la història centenària de l’Espanyol. Ha descobert ara la rivalitat? Aquesta resposta sí que hauria de decebre els seguidors espanyolistes. Rectificar no sempre és de savis.