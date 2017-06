Omplir l'urna d'arguments

N’HI HAVIA PROU de passar per la BBC, The Guardian o The New York Times per comprovar com Pep Guardiola ha contribuït a convertir l’1-O en titular als mitjans internacionals. La foto dels presents a l’escenari sostenint una urna té la claredat i la netedat necessàries per comunicar-ho a tot al món en una sola imatge en l’era d’Instagram: els catalans són els de l’urna, són els que volen votar. El to és una altra cosa. Ahir tocava èpica. Però si com diuen els del sí, el referèndum se celebrarà, aleshores cal començar la campanya, oblidar-se dels jutges i les presons que caldrien per a tanta gent, i començar a plantejar els arguments pels quals seria molt millor per a tothom que aquest país fes un pensament. I tot amb música més diversa i amb més sentit de l’humor.