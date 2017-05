Operació relat

Primer va ser el menysteniment des de l’arrogància que donen segles de poder, després l’operació Catalunya i els informes creatius afinats per la fiscalia. Posteriorment es va escenificar l’ operació diàleg, que bàsicament va consistir en la retirada de Llanos de Luna i les visites de la vicepresidenta del govern a Barcelona acompanyada d’Enric Millo, que no hauria de descartar algun dia acabar actuant de virrei al ritme que van les amenaces des de Madrid. Ara assistim a una nova operació centrada a guanyar el relat. El govern de la Generalitat, posant les urnes com a objectiu, ha situat la demanda del referèndum en un marc de respectabilitat democràtica, i el govern espanyol s’ha centrat ara a posar en dubte la legitimitat del Procés. Això és el que fa Rajoy quan afirma que “no permetrà” el desafiament del referèndum perquè és il·legal i antidemocràtic, i la ministra de Defensa quan parla de “cop d’estat” del Parlament si s’aprova la llei de transitorietat de la qual es desconeix el contingut. Serà imprescindible que l’opinió pública catalana conegui amb temps i detall el que hagi d’aprovar el Parlament. Mentrestant, sempre és un pas en el bon camí que la direcció del PP es manifesti genèricament contra el colpisme. És un avenç històric, especialment després de veure fa uns mesos l’exministre de Justícia portant un fèretre entre càntics del Cara al sol, i Franco protegit en el seu sinistre mausoleu, malgrat l’opinió de la majoria del Congrés. Van avançant.