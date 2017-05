Intent frustrat del PP i Cs de liquidar la comissió de l’operació Catalunya

Ciutadans, la força de matriu catalana que es presenta arreu de l’Estat com una garantia de regeneració democràtica, va unir ahir al matí els seus vots als del PP, un partit amb centenars d’imputats per corrupció, per liquidar la comissió d’investigació sobre l’anomenada operació Catalunya. La maniobra era tan matussera que a última hora de la tarda van haver de fer marxa enrere. L’esquerra i els nacionalistes, que havien reclamat que es pogués allargar fins a final d’any, van lluitar amb força per impedir aquest tancament en fals i, davant l’escàndol, finalment PP i C’s van acabar acceptant a última hora de la tarda dues coses: la compareixença d’una peça clau, l’exdirector de la Policia Ignacio Cosidó, i prorrogar la comissió un mes més. Per poder-ho fer, però, caldrà que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, estigui d’acord a convocar un ple extraordinari per poder votar pròrroga, cosa que no està del tot assegurada. Si no és així, el dia 8 de juny es tancarà la comissió.

Si es donés aquest cas, un dels grans escàndols recents de la democràcia espanyola, la creació d’una unitat policial que actuava al marge de la legalitat per involucrar polítics sobiranistes catalans en casos de corrupció, quedarà impune i sense aclarir. Una operació que, tal com van provar les gravacions revelades per Público, implicaven directament el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que en seu parlamentària va tenir la barra de negar algunes de les afirmacions que s’hi sentien.

Davant la rocambolesca situació viscuda ahir, es plantegen moltes preguntes: ¿aquesta és la manera que té Ciutadans d’ajudar a regenerar Espanya?, ¿és aquesta l’Espanya moderna i atractiva que pretenen impulsar com a recepta per fer baixar l’independentisme a Catalunya? Mentre no arriben les respostes pertinents, l’única conclusió plausible és que la regeneració que defensa Ciutadans és una gran impostura o, pitjor encara, fa una excepció quan es tracta d’atacar el procés sobiranista català. I és una llàstima perquè denunciar la guerra bruta contra els polítics independentistes catalans els podria legitimar al Parlament com a força crítica amb el Procés. Per contra, si no donen un suport ferm a la comissió, no només perdran tota la credibilitat, sinó que hauran d’assumir la seva nova condició de còmplices del PP.