El Parkinson, problema de tots

Aquest any fa dos segles que el cirurgià britànic Jems Parkinson descobria la malaltia que porta el seu nom, de la qual avui se celebra el dia internacional. Fa 50 anys es va descobrir el que fins ara ha sigut el fàrmac més eficaç per tractar-ne els afectats, tot i els seus efectes secundaris i limitacions: la levodopa, precursora metabòlica de la dopamina. El Parkinson és la segona patologia neurodegenerativa més freqüent, només superada per l’Alzheimer. A Catalunya hi ha 20.000 persones que la pateixen i es calcula que en vint anys seran el doble i que el 2050 ja s’hauran triplicat. Tant el Parkinson com l’Alzheimer són malalties que qüestionen el futur de les nostres societats envellides perquè demanen molta atenció, molta cura, tant del sistema sanitari com de les famílies. Entre altres coses perquè qui les pateix té normalment una edat avançada i necessita assistència continuada i personalitzada. El 70% dels malalts de Parkinson tenen més de 65 anys. No és, doncs, un problema individual dels que s’hi troben de cara, és un problema de tots. Fàcilment en totes les llars tard o d’hora se’n detectarà un cas, una detecció, a més, que acostuma a fer-se només quan els símptomes més característics, com ara les tremolors, ja són evidents. Costa fer-ne el diagnòstic avançat a través d’altres símptomes menys coneguts: per exemple la pèrdua d’olfacte, l’alteració del son i els canvis en el comportament, com ara la depressió o l’apatia.

Afrontar el Parkinson com el problema social que és demana una doble aproximació. D’una banda, cal potenciar la recerca, ja que encara, per exemple, se’n coneixen ben poques coses de les causes i l’origen (només entre el 5%i el 10% dels casos són genètics). En aquest terreny investigador, la feina de l’Institut Clínic de Neurociències és remarcable: i segur que amb més recursos els seus esforços donarien encara millors fruits. I, d’altra banda, és necessari una millora de l’atenció dels pacients en el si de les famílies amb suport del sistema sanitari i del món associatiu. Igual com passa amb tantes altres malalties, els que pateixen Parkinson han de tenir la possibilitat de conviure-hi en condicions dignes -tant ells com els seus familiars més directes- perquè sovint són persones que, malgrat l’edat, encara poden viure bastants anys.