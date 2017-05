Parlant del cotxe elèctric a la Fórmula 1

LA FÓRMULA 1 ha portat a Barcelona l’apoteosi eixordadora de l’elit tecnològica del motor. A Montmeló, entre passada i passada de vehicles saturats de decibels i velocitat, parlo amb uns representants de fabricants de cotxes elèctrics que han vingut a exposar a l’Automobile Barcelona. Se’n van molt contents per l’interès que el consumidor està mostrant per l’oferta de cotxe elèctric, amb la seva aurèola d’ecològic i modern. D’aquí set o vuit anys es veuen fent la competència als vehicles de benzina (i guanyant-los). Treballen sense descans buscant la manera de resoldre els problemes d’emmagatzematge d’energia. I quan dic que treballen sense descans, vull dir que la filosofia de l’empresa és: “Quan et sentis còmode a la feina, vol dir que alguna cosa no l’estàs fent bé”.