La “Passió” d’Olesa

Ara, en la nostra època moderna, que és moda, i moda justificada, ressuscitar la poesia popular, i cercar per tot els mobles i els immobles antics donant una prova del bon gust que havia presidit la humanitat, hi ha un poble a Catalunya que sense haver-li dit ningú i sense influències de la nostra tendència actual, ha trobat la manera de donar-nos una obra que unint la poesia popular al plaer de conservar les coses antigues, assoleix com cap més institució, donar el que els refinaments del dia exigeixen. La Passió que hom representa a Olesa cada any amb més succés i amb més glòria, és un cas únic a la nostra terra, que ha oblidat amb tanta facilitat els espectacles que avui serien estimats per tot el poble català. Allí els esperits cultivats d’aquesta població, nascuda al peu de la muntanya del nostre Montserrat, s’apleguen cada any en aquest temps, per tal de reproduir una festa que anys endarrere era típica de Catalunya, i en la qual l’autor hi va abocar a dojo i pel broc gros el caràcter de tota una època. Si els Sants barrocs dels altars parlessin, es posarien a parlar amb el llenguatge meravellós que empren aquells personatges ardents de la Passió, que hom porta a les taules d’Olesa aquests dies. Una tradició, que honora als fills d’aquest poble montserratí, ha fet que aquesta joia no es perdés i d’arreu de la terra catalana hi compareixen cada any més, els admiradors entusiastes del que naixent d’un temps en que la inspiració artística rajava sola, va produir l’aute sacramental del frare manresà, avui oblidat per Manresa, i canta a les vores del Llobregat i sota l’ombra de la muntanya catalana, el drama jerosolimità que va tenir la gràcia de dominar tota l’Europa. La ciència europea, a la qual Catalunya te l’alta missió de contribuir, ha trobat mant motiu d’inspiració en les fonts d’aquell poble jueu, i avui Olesa de Montserrat pot dir que té la magnificència de conservar les restes esclatants en la musa popular i característica d’aquesta deixa emocionant del passat inimitable.