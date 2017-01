Passola i Pou, discursos que ens honoren

LA GALA DELS GAUDÍ ens va brindar l’infreqüent plaer d’escoltar no un, sinó dos discursos formidables: el d’Isona Passola i el de Josep Maria Pou. No tenien paraules complaents: les penúries del cinema català i la dignitat amenaçada dels seus professionals no permeten alegries. Passola va exposar el problema -molt talent, pocs diners-, va demanar recursos i va explicar el perquè: en nom de la cultura catalana i de la diversitat d’Europa. Pou va acabar citant Txékhov i només va demanar feina, que és tant com demanar decència. I tant l’un com l’altre es van guardar prou de cometre el crim més imperdonable quan s’utilitza un altaveu: el de matar l’esperança. Probablement perquè en la nit dels Gaudí, oberts al món, s’hi veu l’ànima creadora d’un país.