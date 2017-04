Pedaços d’història que cal preservar

Dos anys després que James Naismith inventés el bàsquet a Springfield, el centre YMCA de París va fer una rèplica exacta de la pista de Massachusetts. Han passat gairebé 125 anys i la pista s’ha anat deformant fins a convertir-se en una superfície ondulada. Un reportatge escrit per Andrew Keh al New York Times evidenciava fa uns dies la necessitat de buscar diners per fer-hi una reforma molt delicada. El projecte implicaria la neteja, el poliment i la millora de la instal·lació, d’uns 1.000 taulons de fusta. El preu seria d’uns 80.000 euros.

La quantitat de diners és molt gran, però preservar una joia del patrimoni no té preu. Es tracta d’un tros d’història que ens ajuda a entendre millor la societat en què vivim. La consciència social sobre la necessitat de protegir aquests espais esportius no ha tingut durant anys el mateix suport popular que altres béns culturals o religiosos, però les coses estan canviant.

A casa nostra en tenim dos exemples molt clars. Del primer ja n’hem parlat alguna vegada en aquesta mateixa columna. La pista dels Lluïsos de Gràcia data del 1962 i necessita una reestructuració perquè no compleix la normativa per seguir acollint partits de bàsquet de categoria sènior. El recinte ha vist treballar tècnics del prestigi de Bobby Knight, John Wooden o Herb Brown, però també ha gaudit de la feina de molts preparadors desconeguts que han dedicat els seus esforços a formar canalla.

La segona té a veure amb el CB Pedagogium. La històrica entitat del barceloní barri de Gràcia està lluitant per no perdre la gestió del Pavelló Josep Comellas, en el qual estan instal·lats des de l’any 2013. Enguany, un cop finalitzat el contracte que el club verd-i-negre tenia firmat amb l’Ajuntament de Barcelona, el consistori municipal ha decidit treure a concurs la gestió del recinte. L’entitat, que no comparteix els criteris de ponderació del concurs, posa l’accent en l’esforç social que ha fet. La primera acció reivindicativa de les famílies afectades serà una concentració a la plaça Sant Jaume, on desenes de nens i nenes faran botar pilotes de bàsquet en defensa del teixit associatiu de proximitat.