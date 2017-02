Pisos ocupats a la Llagosta o el món al revés

QUE SIS FAMÍLIES de la Llagosta no puguin entrar al pis que estaven a punt d’estrenar i que no hi hagi manera legal de fer-ne fora els okupes immediatament és una cosa que la gent no entén. Més encara, la indigna. I si la justícia no pot actuar en un cas de barra tan evident, es trenca una altra baula de la confiança de la societat en el sistema, en un moment en què ja no anem gaire sobrats de baules sanes. Una cosa és l’emergència habitacional, per a la qual els ajuntaments acostumen a estar preparats, i una altra l’ocupació d’una propietat privada que, per a més burla, estava a punt de ser adquirida per gent treballadora. Legislador: que l’advocat et recomani no entrar a casa teva si han canviat el pany perquè els ocupants et poden denunciar és el món al revés.