Porcioles, posibilismo activo y bilingüismo

Es agradable contemplar la Casa de les Punxes, tan fina de líneas, con su aire de construcción centroeuropea. Y frente a este edificio de nuestro burguesismo neogoticista y civil es donde encuentro al señor don Josep Maria de Porcioles en su propio domicilio, un sexto piso. Como es sabido, el señor Porcioles regenta la Alcaldía de la ciudad de Barcelona, en cuyo cargo acaba de ser confirmado por un segundo periodo. Antes había ostentado la presidencia de la Diputación de Lérida y la Dirección General de Registros y del Notariado. Y tiene abierto al público su despacho notarial. […] Le pregunto sobre la lengua catalana. -¿El idioma? Sostengo -contesta- que Cataluña se encuentra delante de un hecho de bilingüismo. No puede renunciar a su lengua que forma parte de su ser porque Dios se la ha dado y porque es el exponente de una literatura estimadísima que constituye un tesoro espiritual irrenunciable. Pero tampoco puede renunciar Cataluña a la lengua hispana, que es la presencia de España en todo el mundo, […] ¿Mis palabras le suenan a discurso oficial y no son exactas? […] Si la “literatura oficial” no le convence, entremos en el terreno político. Fíjese cómo con el problema del Derecho civil, que era capital, se ha solucionado la cuestión perfectamente, con serenidad, paciencia y dando a cada factor sus justas dimensiones. En una palabra: no tenemos que hacer un arma agresiva de las propias afirmaciones. Sin renunciar a la lengua catalana, no debemos ni podemos tampoco politizarla. El bilingüismo, insisto, debe ser un problema de “quantum”, no un arma agresiva. Que quede bien claro. ¿Escuelas y prensa en catalán?: hacia esto se va. En nuestras escuelas va a enseñarse catalán el próximo curso. El asunto, sin embargo, es delicado: no deben ser escuelas “en” catalán, sino escuelas que “enseñen” catalán. Jamás deben producir, estas escuelas, una división psicológica o moral en el país. Prensa y escuelas deben cooperar a la integración hispana y no al divisionismo. […] Ocurre como con la descentralización y autonomía: se impone entre otras razones para acercar más el Gobierno al pueblo y vigorizar la nación. Y hoy, con los Planes de Desarrollo, la descentralización es fácil sin que pueda implicar una perturbación de la política nacional… ¿Usted no está de acuerdo en parte de lo que digo? Excelente: debe haber unos en la gobernación y otros en la oposición”. […]