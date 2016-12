Portant la contrària als poetes

SI EL NADAL és temps d’incomoditats existencials és perquè operen simultàniament sobre nosaltres les forces oposades de l’alegria i la tristesa. Les nadales treballen a fons la cosa del menjar i del comprar. Els poetes, despullats, tenen tirada a especialitzar-se en el cantó lamentable del bestiar de dues potes. Salvat Papasseit n’és el rei: “Ens mirarà un moment a l’hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar”. I Pere Quart ho remata: “Si l’infant nasqué trist, és que llegia la història de demà”. Doncs no. La història de demà està per escriure, i encara que ja sabem el pa que s’hi dóna, cadascú té un llapis i entre tots podem escriure una història decent, amb els seus passatges genials, i, en tot cas, amb una goma d’esborrar a la vora per si algun rengle ens surt tort.