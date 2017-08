Preguntes que exigiran resposta

Després de l’impacte de l’atemptat jihadista i de valorar els ingents esforços dels Mossos d’Esquadra, després de lliurar els cadàvers als seus familiars i curar els ferits, de valorar la solidaritat ciutadana i l’aparició pública conjunta del govern espanyol i el català, després de veure la sensatesa de fer una capçalera de manifestació amb protagonistes i no amb polítics... Després de tot això, quan baixi la tensió, arribarà el moment de fer balanç i actuar en conseqüència. De parlar de com de ràpid s’estenen les més baixes passions a les xarxes socials, de quina tolerància a la violència demostren molts dels que ens envolten, de com de ràpid es renta el cervell a uns joves que estaven aparentment integrats en la nostra societat, de com de nerviosos es posen alguns quan es parla català i més si és català de Santa Coloma de Gramenet. Haurem de denunciar les conseqüències de la falta de lleialtat institucional del govern espanyol. De com la vicepresidenta del govern no garanteix l’accés a l’Europol tot i que depèn del seu propi govern. També haurem d’aclarir qui era realment l’imam a qui es va donar l’arrelament després de la presó. Els ciutadans tindran temps de valorar qui ha fet la feina, qui els ha tractat com a adults, qui ha desaparegut, qui ha demostrat la seva mesquinesa. Com les forces vives espanyoles (amb el capellà inclòs) i els seus portaveus han intentat enfangar políticament el drama. Com admetia un d’ells en privat, “per damunt de la veritat hi ha la unitat d’Espanya”.