Proust a Catalunya

La descoberta de Proust fou quasi simultània a França i a fora de França, més en concret, a Catalunya. En l’anotació del dia 1 d’octubre de 1919, del Quadern gris, Josep Pla realitza una esplèndida anàlisi de l’obra prustiana. [...] Vers 1918 o 1919 el Dr. Joaquim (o Quim) Borralleres divulgava Proust entre els membres de la seva famosa tertúlia de l’Ateneu fins a fer-lo familiar, si més no, entre els joves. “Tinc la impressió -ha dit Josep Pla, un d’aquests membres- que els tres grans fenòmens literaris del meu temps han estat l’obra de Marcel Proust, l’ Ulysses de James Joyce i l’obra de Luigi Pirandello.” El gran prosista de Palafrugell ha estat, i és, un dels prustians més fecunds i apassionats del país. [...] Josep M. de Sagarra, un altre membre de la tertúlia, fou també un il·lustre prustià. La Vida privada, per exemple, conté una pila de ressons de la Recherche, que caldria destriar i valorar: els termes amb què presenta l’ensorrada de la Belle époque i, més exactament, de l’aristocràcia barcelonina, l’aire d’elegia que recorre les darreres pàgines, alguns aspectes del personatge Bobby, algunes divagacions tipificadores i, de manera especial, la descripció dels salons i les festes d’Hortènsia Portell i de Níobe Cases, etc. Val a dir que bona part dels lectors i escriptors qualificats dels anys de pre-guerra foren grans entusiastes de la Recherche. Salvador Espriu, per a qui la literatura ha estat una mena d’anar “captant” prustianament “engrunes de vells records”, és autor d’un conte que tradueix en termes caricaturescs aquesta atmosfera de devoció un si és no és esnob i, en certs casos, diria que fula. És el conte de l’ Ariadna al laberint grotesc que tracta de “La (presumptuosa i vana) tertúlia” que, un bon dia, divaga per mars de sobreentesos i vaguetats sobre Marcel Proust. [...] Les traduccions i els estudis, però, són més aviat escassos. El 1925, Agustí Esclasans dedicà un dels seus Articles inèdits a comentar amb reticència “El wagnerisme de Proust”. Un any després, Miquel Llor, un dels novel·listes catalans més fidels a l’autor de la Recherche, traduí per a la revista “Reus” un fragment de Du côté de chez Swann. [...] El 1928, el crític Jaume Bofill i Ferro, tan identificat amb l’esperit de l’anomenada Belle époque, inicià la seva sèrie de publicacions prustianes. [...] El 1934, el poeta Marià Manent aplegà en les seves fines i massa oblidades Notes sobre literatura estrangera una ressenya de les “Crítiques recents sobre Proust” [...].