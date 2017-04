Que el PIB depengui del VAR

El 0,75% del producte interior brut d’Espanya, allò que els economistes coneixen com el PIB, correspon al futbol, concretament, 7.600 milions d’euros. 140.000 llocs de treball en depenen directament, i molts més de manera indirecta.

Com tothom sap, els clubs obtenen finançament, en bona part, en funció dels resultats esportius, ja que es reben ingressos directament en guanyar partits i competicions. Els pressupostos dels dos clubs més importants, el Barça i el Madrid, sumen 1.500 milions d’euros. Alguns especialistes estimen que la influència dels dos clàssics sobre els ingressos totals del futbol espanyol equival al 50% del total. L’audiència de diumenge passat va ser de 650 milions d’espectadors distribuïts en 185 països. Van assistir al partit 200 mitjans acreditats, 40 càmeres fixes i 38 per generar repeticions en 360 graus des de qualsevol posició. A Twitter el hashtag #ElClasico superava els mil milions d’impressions. Després de tot aquest desplegament, dins del camp el criteri és totalment el contrari. Tot el que passa al terreny de joc entre els 22 jugadors depèn del bon ull i les interpretacions d’un àrbitre i dos jutges de línia. Ni tan sols ens calen els dos estaquirots que a la Lliga de Campions actuen de jutges d’àrea per analitzar què passa per allà.

Fa menys d’un mes que vam veure l’esplendorosa exhibició de l’efectivitat del videoarbitratge (VAR) el 28 de març passat a l’Estadi de França en un amistós entre les seleccions de França i Espanya. Sense el videoarbitratge el partit hauria acabat segurament 1-1. Amb el nou sistema, 0-2. Tan sols cal afegir uns col·legiats amb uns monitors de televisió en una sala aïllada del camp que puguin veure repetides les accions polèmiques (gols, penals i targetes vermelles).

El futbol l’han de fer gran els jugadors jugant a futbol, res més, ni ningú més. Els mateixos protagonistes també deixarien de fer actuacions poc memorables, com simular agressions, tirar-se a la piscina o altres situacions que l’únic que fan és rebaixar la seva grandesa. Així, i només així, els àrbitres deixarien de ser els protagonistes per sempre més.

També s’acabarien les polèmiques i els enfrontaments entre aficionats, es vendrien diaris esportius per llegir-ne contingut i no ximpleries. No crec que ningú pugui entendre que no s’utilitzi ja sempre. Sisplau, posem ja els mitjans perquè guanyin o perdin els que s’ho mereixen dins del camp, i que tinguin recompensa econòmica els que s’ho mereixin.