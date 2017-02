Aquesta setmana els científics han descobert set planetes com la Terra on hi podria haver vida. Aquests temes són transcendentals. Posem que sí, que hi viu algú. Ara posem que, a més, tenen alguna mena d’intel·ligència, i que ens hi puguem comunicar. Assumit tot això, haurien de disposar d’una tecnologia similar a la nostra per descodificar els missatges que enviéssim. I un cop aconseguit, que és bastant improbable, cada missatge trigaria quaranta anys a arribar a destí. I quaranta anys més per rebre la resposta. I així. Una conversa tal com: “Hola, escrivim des del planeta Terra, que hi ha algú?” “Sí, hola, som aquí, el nostre planeta es diu Weftrpaxh. Com esteu?” “Bé, encantats de saludar-vos. Esteu en contacte amb més planetes a banda del nostre?” “Sí, amb dos mil tres-cents. I vosaltres?” “Nosaltres no, sou els primers amb qui parlem”. “Caram, que fort”. Doncs aquesta conversa requeriria dos-cents quaranta anys per produir-se. Cada generació de científics podria dir només una frase.

Esclar que abans hauríem d’aprendre els respectius idiomes, cosa que comportaria fàcilment un mínim de trenta intercanvis entre els lingüistes, és a dir, uns mil dos-cents anys per entendre’ns. Com per armar-se de paciència.

Però el descobriment també obre la possibilitat que quan s’acabi la vida a la Terra puguem enviar humans a perpetuar l’espècie. En aquest cas necessitaríem, amb la tecnologia actual, tres mil segles per arribar-hi. No vull pensar l’embolic i els conflictes a la nau durant tant de temps, si és que es pot organitzar un viatge així, autosuficient des d’un punt de vista d’alimentació i mèdic. Esclar que podem enviar-hi embrions congelats. Però a veure si els extraterrestres saben descongelar-los i reproduir-los quan arribin. Esclar que sempre comptem amb Ikea, que sense paraules i només amb dibuixos ha convertit en fusters mig planeta. Segur que amb uns bons diagrames poden convertir en biòlegs els àliens del sistema solar tot just descobert.

