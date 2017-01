Què vol dir ser professional

HI HA UN ACUDITde The New Yorker que circula molt. Un viatger s’aixeca a mig vol i diu a la resta: “Aquests pilots presumits han perdut el contacte amb els passatgers normals com nosaltres. Qui pensa que jo hauria de pilotar l’avió?” I tothom aixeca la mà. És una sàtira demolidora dedicada a Trump i als discursos en contra “dels professionals”, de les elits, i a favor d’una renovació encapçalada per “la gent”. L’exemple és prou indicat per fer-nos preferir els ben preparats per sobre dels aficionats. I alhora em sembla discutible, perquè la política no és una disciplina especialitzada com l’aviació, i perquè en la part que ho és no sempre tria els professionals, com demostra Trillo sent l’ambaixador espanyol a la Gran Bretanya sense saber anglès.

Estic a favor dels professionals, però cal revisar la definició. Quan he defensat una medicina més humana i que comuniqui millor, sempre surt el que diu “jo vull que m’operin bé, no que em diguin el que vull sentir”. Jo també vull que m’operin bé, però el benestar emocional del pacient és també part de la feina del metge.

Entenc el mandat de la política i la gestió pública com l’art de buscar la igualtat i la justícia, com la valentia per plantar cara als interessos privats dels poders econòmics per estar al servei de tothom, com l’ambició per arreglar el món. I massa vegades hi ha hagut gestors corruptes, polítics més preocupats per la cadira que per la igualtat de tots i governants còmplices dels poders financers pensant en la porta giratòria. A vegades portar massa hores de vol és contraproduent. El presumpte professional que ho és perquè no sap fer res més, que hi és massa anys i no exerceix l’encàrrec, pot ser part de l’elit, però no és en realitat un professional. És un pilot suïcida amb un paracaigudes reservat per salvar-se ell a l’últim moment.