Quina vergonya històrica negar una consulta

LES ENTREVISTES del president Puigdemont amb el president Carter i els congressistes nord-americans tenen el sostre que tenen però tenen un gran valor: a diferència de l’estat espanyol, el món escolta. I el relat català que el món escolta també té un gran valor: volem fer una cosa tan agosarada com canviar les coses. I fer-ho sent, a més a més, un relatiu desconegut en la comunitat internacional, on el que cotitza mediàticament és el conflicte sagnant. Catalunya, en canvi, s’hi presenta com a país econòmicament desenvolupat, socialment integrador i políticament democràtic, que demana votar el seu estatus polític. Encara que la posició espanyola d’“això no es pregunta” és la que més sentim així que posem la tele, és poc sostenible en el món on vivim. Fins i tot el mateix govern espanyol diu que ja no hi ha fronteres. I al món que anem encara més. Negar una consulta és vergonyós, és antihistòric i obsolet. I és senyal d’inseguretat.