Quinze dies perduts

Quan es publicaran aquestes ratlles farà quinze dies que les Corts hauran reprès llur normal funcionament. Durant la primera setmana s’ha perdut tot el temps en precs i preguntes. En començar la segona setmana la vergonya era tan esclatant que s’ha mirat de trobar en el fons d’alguna comissió quelcom de més substanciós. I així hom ha trobat el projecte de llei de secularització de cementiris que ens farà passar l’estona en el dies vinents. El que passa, però, és completament natural. Aquests demòcrates purs que ens governen es pensen que el Parlament és només la faramalla oratòria i verbal del saló de sessions. Però s’ha d’observar que a tots els Parlaments del món que subsisteixen, no per amagar una dictadura de fet del poder executiu -que són la majoria-, sinó que funcionen plenament, la feina real de les Cambres es concentra en el treball obscur i difícil de les Comissions. En aquest Parlament espanyol, però, les Comissions gairebé no funcionen. Són presidides generalment per alguna personalitat important, assistida d’un parell o tres de persones conegudes i d’una majoria de senyors que pel fet d’ésser diputats desconeguts de les Constituents queden plenament qualificats. Passa, però, que la personalitat important té quatre o cinc càrrecs i, per tant, no pot atendre’n cap. Els adlàters coneguts en tenen dos o tres i es passen el dia anant d’una banda a l’altra sense fer res. I les Comissions, és clar, no fan res. La Comissió de Responsabilitats, com a exemple, que és presidida pel socialista Cordero -un gallec que té fama de “recomanat”-, no ha concretat encara res. L’Estatut badalla fa setmanes i setmanes sobre la taula de la Comissió nomenada per a dictaminar-lo. Aquesta Comissió ha aprovat, amb penes i treballs i després de discutir-lo molt, i, naturalment, amb les retallades importants corresponents, el primer títol del document. A aquest pas -ara la Comissió tracta de coses d’ensenyança i té el carro enfangat fins al botó-, començarem a discutir l’Estatut cap allà al juny o juliol. [...] Vivim, doncs, en plena normalitat parlamentària, però el govern no ha sabut encara organitzar prou les coses perquè el Parlament tingui sempre quelcom de substancial a legislar davant seu. És un país que va a la deriva, amb el timó romput, a la bona de Déu. [...]