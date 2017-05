Rajoy paga al PNB el preu que no pot assumir per a Catalunya

L’acord del PP de Mariano Rajoy amb el PNB per rebutjar les esmenes a la totalitat dels pressupostos (el tràmit previ a l’aprovació definitiva) té diferents lectures. Els nacionalistes bascos han aconseguit reduir la quota anual que Euskadi transfereix a l’Estat (265 milions menys) i el compromís de cobrar els 1.400 milions que va pagar de més per aquest concepte. I això s’està volent vendre com l’exemple que Catalunya hauria de seguir en lloc d’insistir en el referèndum. Però aquest discurs parteix d’una premissa falsa, perquè Espanya no podria assumir el cost d’un concert per a Catalunya similar al del País Basc i Navarra sense posar en perill la mateixa estabilitat esconòmica de l’Estat i l’ statu quo territorial dissenyat a la Transició. Per què? Doncs perquè Euskadi representa el 6% del PIB espanyol i el 4,6% de la població, mentre que Catalunya és el 19% del PIB i el 16% de la demografia. En altres paraules, Espanya es pot permetre l’excepció fiscal basca però no la catalana, perquè l’aportació del Principat al conjunt de l’Estat és massa voluminosa. El pecat mortal dels catalans, doncs, és que són massa.

L’expert de capçalera de Cristóbal Montoro, Ángel de la Fuente, va publicar el maig de 2012 un estudi on denunciava que l’extensió del concert a Catalunya suposaria la detracció de 16.000 milions a la resta d’autonomies, cosa que suposaria “el suïcidi polític de qualsevol govern espanyol que ho acceptés”. Quatre mesos després, Rajoy rebutjava negociar un pacte fiscal amb Artur Mas.

Dit això, és evident que el PNB ha jugat molt bé les seves cartes en un context de debilitat de Rajoy. I també és cert que el PP ha pagat gustós el preu perquè considera que així, a més de garantir-se l’estabilitat, llança un potent missatge als independentistes catalans. És, doncs, un win-win producte d’una realitat de la qual Catalunya no ha gaudit mai. Al contrari, els diferents dirigents catalans han hagut de negociar fins a l’extenuació -sempre acusats d’insolidaris- successius sistemes de finançament que després es generalitzaven i es desfiguraven de manera que perpetuaven la situació de maltractament fiscal.

Chapeau per a Rajoy per haver sigut capaç de tirar endavant uns pressupostos quan està fins al coll de casos de corrupció. Però, sisplau, que s’abstingui de donar lliçons a Catalunya.