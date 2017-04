Rajoy i la corrupció estructural del Partit Popular

L’impacte de l’operació Lezo aquesta setmana ha sacsejat la política espanyola amb la detenció de desenes de presumptes implicats, entre els quals l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i el seu germà. El jutge està investigant encara quina seria la quantitat de recursos públics sostrets, però tot apunta que estem davant d’un dels escàndols econòmics més importants de la democràcia. La resposta dels dirigents del PP davant d’aquestes situacions sempre és la mateixa: es presenten davant la societat com a víctimes (“Em sento enganyada!”, va clamar Esperanza Aguirre quan va presentar la dimissió) i afirmen que respecten l’acció de la justícia.

Però la realitat és una altra. Aquestes últimes setmanes també han aflorat les maniobres del PP per controlar la fiscalia i influir així en el curs de les investigacions en marxa, en un intent desesperat per aturar la cascada d’escàndols judicials i les seves conseqüències. Amb aquest objectiu van col·locar José Manuel Maza com a fiscal general de l’Estat, i ell a Manuel Moix al capdavant d’Anticorrupció. Però les ingerències han portat a una revolta de fiscals per defensar la seva professionalitat.

El cas és que el PP no pot pretendre que creiem que els múltiples escàndols de corrupció són casos individuals, pomes podrides en un cistell net. Gürtel, Taula, Púnica, Fundescam, Palma Arena, Canal Isabel II són noms que s’han fet tristament famosos. El PP com a tal està sent investigat per finançament irregular, fins i tot Mariano Rajoy haurà de declarar com a testimoni. La corrupció en el PP no és una excepció, respon a un patró, és sistèmica, i té una estreta relació amb la manera com s’ha organitzat el poder econòmic a Espanya des de la Transició, amb una relació impúdica entre sector públic i privat. El PP debilita seriosament el funcionament de la democràcia espanyola, tant pel seu ús partidista de les institucions (recordem el cas Fernández Díaz i la frase “ la fiscalía te lo afina ”) com per la quantitat de casos de corrupció en què estan involucrats els seus dirigents. La falta d’oposició política efectiva al Congrés de Diputats i la capacitat de manipulació del PP és tal que els populars es presenten, precisament, com a paladins de l’estabilitat i del compliment de la llei.