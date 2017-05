Raons per posar les urnes

RESULTA REPUGNANT sentir parlar de dictadures al govern espanyol, quan dedica recursos públics a fer que la seva policia fabriqui proves falses contra adversaris polítics i ho fa amb coneixement del president Rajoy, segons va confessar Fernández Díaz. Resulta repugnant que d’aquella gravació no se n’hagi derivat cap causa judicial. Resulta repugnant que els periodistes de Público Bayo i López afirmin al Parlament (no us perdeu el vídeo) que “la fiscalia ha comès el delicte d’omissió de persecució del delicte” i ho diguin tan segurs que demanin al ministre que es querelli contra ells per poder anar, així, al judici oral i que s’investigui d’una vegada. Davant d’això, posar les urnes és, a part d’una resposta impecable, un deure de consciència.