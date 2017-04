Robotització al món laboral: fem-ne una oportunitat

Els robots o, en una versió més acurada, la robotització de determinats processos de treball, ha deixat de ser un argument de prospecció, un futurible, per convertir-se en una realitat. Ben palpable en determinats sectors productius, incipient en uns altres, però realitat al capdavall. I, de la mateixa manera que va passar en els inicis de la mecanització, i ha anat passant en aquests dos segles i mig de progrés ràpid i imparable de la tecnologia, s’obre un intens debat sobre la conveniència o inconveniència d’aquesta nova revolució. Debat que és oportú plantejar un Primer de Maig.

El principal terreny de joc és l’organització del treball, i les posicions més enfrontades són la defensa a ultrança de la millora en la productivitat, que proposa abraçar la robotització sense dubtar-ho, i la defensa a ultrança de l’ statu quo tradicional dels treballadors, que proposa enfrontar-se a la robotització sense dubtar-ho.

Convé defugir aquesta bipolarització. La robotització no pot ser un mantra, perquè només hi veurem els efectes positius, però sobretot no la podem considerar una amenaça que cal bloquejar. La història ens mostra que l’evolució tecnològica acaba passant per sobre; el pòsit dels luddites, els primers grans opositors a les màquines, és perfectament descriptible.

Cal, doncs, tenir una actitud adaptativa, amb esperit crític quan calgui, però afrontant la robotització com una oportunitat en l’evolució de la humanitat, justament per poder incidir-hi: el problema no és la tecnologia, sinó l’ús que se’n faci.

És molt important avançar-se, preveure com quedarà dibuixat el terreny de joc. Perquè l’única sortida passa per enfocar bé la formació dels futurs treballadors (i aquí hi juga un paper fonamental la FP dual), però sobretot per evitar que ningú es quedi despenjat, que tot treballador tingui opció d’adaptar-se: hi haurà feines que desapareixeran, feines que es modificaran i feines que seran noves. Cal tenir gent capacitada, i cal adaptar el mercat de treball.

I és molt important també pensar i debatre com es gestiona l’augment de l’eficiència i, per tant, de la productivitat que comportarà la robotització. La crisi, entre altres coses, ha intensificat la desigualtat, ha eixamplat la bretxa salarial. Cal evitar que els canvis que s’acosten aprofundeixin la precarització laboral.