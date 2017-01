[...]

Rússia es troba avui ésser l’objecte d’una de les polèmiques més agres i persistents de la història. Es lamentable i grotesc. La gent no es posa d’acord ni sobre les més elementals qüestions de fet. Es discuteix encara si la vida a Moscou és cara o barata. Si hom diu que és barata, passa per un comunista sanguinari. Si hom diu que és cara, passa per un home enraonat i de bons costums. No hi hauria manera d’acabar aquest joc de criatures, aquestes baralles de culs de cafè desvagats? No fa gaire gràcia que em diguin a mi que la vida a Rússia és impossible pocs moments després d’haver pagat jo mateix la nota de l’hotel i el restaurant i la planxadora? Crec que si la gent no té avui una idea clara sobre Rússia, és perquè no vol. Han anat a Moscou responsables d’Anglaterra, de França i d’Alemanya. Hi ha una legió de cases comercials de tot el món que fan negoci amb Rússia. Les comunicacions són perfectes. Es pot honradament tractar aquestes coses com si fossin un fet divers sensacional o una pel·lícula de sèrie? Crec que no. Havent-se produït l’acumulació de tants testimonis d’una responsabilitat que ningú no pot negar, és idiota de perdre el temps llegint descripcions literàries escrites del boulevard estant. S’ha de tenir en compte a més a més que la revolució russa es produí fa vuit anys. Les persones que vagin a Rússia per veure espectacles sensacionals quedaran amb un pam de nas. No veuran cap vidre trencat de bala. Es trobaran amb un poble convalescent en plena reconstrucció i amb un començament de prosperitat indubtable. Es trobaran amb un mecanisme que respon probablement al caràcter nacional. La meva opinió, doncs, és que hom es pot disposar a comprendre un xic l’URSS amb un criteri completament independent de qualsevol proselitisme transportable. No sé per quins set sous es pot parlar d’Anglaterra, de França o d’Alemanya sense proselitisme -amb un pur desig de comprensió i d’informació- i no es pot parlar de Rússia de la mateixa manera. Veig, però, que malgrat aquestes raons que de tan contundents han d’ésser qualificades de raons de peu de banc, la polèmica continuarà. I potser durarà molt, cosa natural, perquè els principis són antipòdics. [...]