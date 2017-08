Sortim projectats per un dinamisme prenyat d’idees, filles d’una matriu artística nova. Serem estridents en la filtració d’aquesta gestació que avui s’imposa a despit dels imbècils de cultura rovellada i, alhora, inflats de prejudicis tradicionals: la Tradició és la negació de l’Evolució. Tots els qui abocarem l’esperit a ART, no estem prostituïts per aquelles pudors fòssils, vestides de crostes velles i brutes, que ofeguen les flames revolucionàries daleroses de noves perfeccions: Educació = Hipocresia. Adrecem els primers crits a les testes encaixades per capells d’amples dimensions, caus de petulàncies buides; als monopolitzadors de cultura, que de faisó especial, a Lleida han esdevingut hortolans, els quals no han fet més que organitzar mercats d’herba; a les barres que aguanten barbes acadèmiques i farcides de pols; als arxivers de la Seu, Paheria, Hospital i cadàvers altres, que per més llustrosos que hagin estat de per vida, s’han deixat podrir en la mort. I finalment, a tots aquells clatells vestits d’hivern... La nostra ideologia: desinfectada, ha estat sublimada en el seu vermell i eixuta pel foc de tota purulència contagiosa i hereditària. Síntesi: voldríem obtenir el baptisme d’anormals: la Normalitat és l’Ordinari.