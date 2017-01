Sangre, sangre, sangre

Todo ha adquirido un color rojo sangrante y sería desleal no asumirlo, desperdiciar aunque fueran estas veinte líneas para no recordar que éste es el país de la sangre, que sigue siendo el país de la sangre y que si alguien no lo remedia nos vamos a ahogar todos en sangre. -Qué manía tienes en pasarte a lo transcendental. Procura que te salga divertida la sección -suelen decirme a veces. Supongo que esta vez no van a insistir en su petición. Aquí no hay nada, pero es que nada divertido. Invita a una cierta risa, a una risa macabra, la facilidad con que se llega a delimitar el rostro de quienes secuestran al teniente general Villaescusa y, en cambio, la imposibilidad de aportar de una vez rostros concretos, reales, de los que ametrallan a un puñado de pacíficos abogados y obreros. Se veía venir. Se veía venir que la impunidad con que actuaba la extrema derecha y lo inexorable del proceso democrático conducían a esta orgía de sangre. Los que montaron estas policías paralelas para defenderse de su propio miedo y para vengarse de rencores futuros tienen nombres y rostros concretos. El gobierno no hará nada serio hasta que arranque las raíces mismas de este cáncer sangriento.