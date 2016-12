Una vegada -segons ens ha contat en Maurici Barrès [1862-1923], tot introduint-nos al Jardí de Bérénice [1891]-, Ernest Renan conversava amb el periodista [Charles] Chincholle [1843-1902] sobre el boulangerisme, en aquells dies preocupació dominant de la política francesa i manifestava son desig de no intervenir en la qüestió, al·legant -diletant sincer- les seves carència absoluta de fe en la causa i escassíssima vocació per al martiri. “Jo comprenc, encara, el màrtir dels nostres temps -afegia-. Ell deu dir-se que tants piadosos confessors, des de Jesucrist ençà, no han pogut sofrir tants turments, per una causa que els és vana... El qui se’m fa més difícil de comprendre és el primer màrtir, desprovist d’aquest confort d’autoritat...” El diletant que parlava així era un home de la era crítica; nosaltres, noucentistes, som uns homes de temps ben altre, d’una era de reconstrucció. Ell es podia conformar, i trobava àdhuc avantatges espirituals en conformar-se, dins la posició d’abstinència; nosaltres sentim formular-se al dintre nostre l’imperatiu de la intervenció. Ell, parapetat en un dubte definitiu, es preguntava si les petites coses humanes podien interessar a Sírius; nosaltres, armats de la fe, marxem a la conquesta de Sírius per a interessar-lo, si us plau per força, en les coses humanes... Per això nosaltres dediquem avui un homenatge filial a la figura que Renan no comprenia ni podia comprendre, al més jove en la fe, a l’original en la “voluntat del dolor” (l’Acció), per la fe -a Sant Esteve, Protomàrtir.