Abans d’ahir era Sant Pau, avui és Sant Antoni. Sant Pau i Sant Antoni són els primers ermitans. [...] Tant vol dir com: inventors de la solitud. Solitud: mina de diamants... No pot ser en ella el lloc nostre, ara. Però és bé que hi hagi homes i hores d’història de vària mena. I és bé que nosaltres, els socialisadors, els imperials, els Forjadors de la Companyia, diguem per un instant la memòria i glòria dels Minaires de la Solitud. No era cosa de descobriment fàcil, la mina de Solitud. Diu que Sant Pau va conèixer-la per primera volta casualment, fugint d’una tempestat que desolava l’Egipte. En paratge recollit gustà per uns quants dies de la voluptat nova. Més tard, esquivant la persecució de Dècius, marxà al desert; la seva intenció era de viure allí tan sols el temps que durés aquella. Però, un cop en el desert, va descobrir-hi la mina de Solitud. I, un cop dins la mina de Solitud, va fer-s’hi un món. Un món: son món. I en els dies de fer-lo, com el Creador Déu, va veure que el món, son món, era bo. Tan bo! Tan bell! Criatures sobrenaturals anaren poblant-lo. Hi havia un corb que cada dia li portava del cel mig pa, com al sant profeta Elies. I centaures, un dels quals, segons Sant Jeroni, signà a Sant Antoni el camí quan aquest, després del somni en què va aprendre que ell no era el primer ermità, mes que un altre, millor que ell, tenia dret a son homenatge, cercava a Sant Pau. I hi havia també, en el món sobrenatural de Sant Pau, sàtirs, amb el ventre i els peus de cabra. I feia molt temps que aitals criatures no es mostraven als homes. Perquè l’Imperi romà havia conquerit el món, i la fe de Crist l’havia lligat, i ja els homes vivien en general comerç. I només els primers ermitans, que abandonant el comerç dels homes s’endinsaren en la mina de Solitud, pogueren retrobar tanta meravella: sàtirs, centaures..., tot lo sobrenatural de lo natural. Un centaure, un sàtir, un llop, van ser els guies de Sant Antoni per a trobar el primer ermità. [...] També Sant Antoni tenia criatures que li poblaven la Solitud; de menys apacible condició les seves. Que lo que en Sant Pau era ja serenitat, era en ell, per encara, combat i agonia. La mina de Solitud tenia per ell diamants, mes també flames d’infern. [...] I tu, lector pius, d’aquesta memòria i consideració de santes vides, ¿on retornaràs?... Sia on vulgui, no oblidis, enmig del teu combatre, com t’enriqueixen avui l’armadura els diamants que deus als Minaires de la Solitud.