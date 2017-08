Un estat autosuficient, diu la policia espanyola

Sempre és interessant tenir notícies de Cs: a Albert Rivera li ha sortit per fi la barba, i la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, demana que la Medalla d’Or del Parlament, que ha estat concedida als Mossos, la Guàrdia Urbana i els serveis d’emergència per la seva tasca en la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils, sigui atorgada també a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Això seria perfectament raonable si aquests cossos policials haguessin tingut algun paper rellevant en aquest episodi, però no és el cas. Les últimes notícies destacades que en tenim són una mica anteriors, i es refereixen al protagonisme de la Policia Nacional en la trama de les clavegueres de l’Estat i a la destacada labor de la Guàrdia Civil efectuant escorcolls a les institucions catalanes i en les detencions i els interrogatoris de càrrecs públics i funcionaris pels preparatius del referèndum de l’1-O. Però pel que fa a la resposta als atemptats de dijous, han brillat per la seva absència.

Això no ho diu cap independentista exacerbat, sinó el Sindicat Unificat de Policia (SUP) i l’Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC). En un comunicat conjunt, aquestes entitats lamenten “l’exclusió i l’aïllament” dels cossos policials de l’Estat “en la investigació i gestió dels atemptats”, i afirmen que “la debilitat de les institucions i els responsables polítics del nostre país” [llegiu Espanya] ha permès que s’hagi projectat “a l’exterior de les nostres fronteres la imatge d’un estat català autosuficient”. Insistim que es tracta d’un comunicat dels representants sindicals de la policia espanyola, i no de les forces antisistema.

S’ha de dir també que el comunicat no estalvia elogis als Mossos i a la seva feina, i que se centra a denunciar la descoordinació entre policies i a lamentar que es desaprofiti el “bagatge” de la policia espanyola en la lluita antiterrorista, un bagatge certament ampli que inclou literalment de tot. Però el resum és evident, tant com el del contingut de la proposta de Cs: els Mossos no són una policia prou espanyola, i no poden consentir que ells sols hagin fet front a una situació d’aquesta gravetat i que ho hagin fet amb brillantor. Fi de la cita, per dir-ho com Rajoy, que potser està més concentrat en la trama Gürtel que en els atemptats, perquè després d’anar diumenge a missa ho ha deixat tot en mans de la vicepresidenta Soraya i no se l’ha vist més.

Un estat autosuficient, s’exclamen. ¿No havíem quedat que Catalunya, sense Espanya, estava condemnada a vagar per l’espai exterior pels segles dels segles? I ara resulta que és perfectament capaç, davant d’una emergència d’abast internacional, de donar-hi resposta no tan sols policial, sinó també política i institucional, com ha vist tothom. Potser per això ahir el diari Abc traspassava totes les línies vermelles informant de la mort de Younes Abouyaaqoub amb una imatge del ministre Zoido exhibint una foto del terrorista. Debilitat dels responsables polítics espanyols, ja ho diuen bé.