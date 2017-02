Els nens i les nenes

Després de setze anys de predicar contra la sexualitat dels altres, l’organització Hazteoir.org (extrema dreta, sector pervers) ha aconseguit finalment el seu esclat de fama amb una campanya que només es pot descriure amb el seu mateix enunciat: “ Los niños ti enen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. L’entitat ha contractat autobusos amb aquest missatge estampat, a fi que recorrin Madrid i diverses ciutats espanyoles per divulgar-lo. Les primeres reaccions que suscita oscil·len entre l’aixecament de celles (per la sorpresa) o la riallada (per l’estupidesa). Però aquest eslògan grotesc no té cap intenció còmica, sinó la d’atacar directament la comunitat LGTBI, i en particular els menors transsexuals, així com el reconeixement dels seus drets civils. No és una campanya, és un insult i una ofensa sense matisos.

El text es completa amb dues frases més: “ Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. No sé per què, però alguna cosa fa pensar que la darrera afirmació és la versió modificada de la que podia ser l’original: “ Si eres mujer, te aguantas”, per exemple i per no fer servir un altre verb. I si ets transsexual, no cal dir que t’aguantes encara més, i amb més motiu, perquè sens dubte això no és el que Nostre Senyor volia per a tu. Això és obra de Satanàs. Perquè és amb aquests termes (la lluita entre el Déu Creador i el Príncep de les Tenebres) que els nois i les noies d’Hazteoir construeixen la seva visió del món.

A la seva web, Hazteoir té la necessitat d’aclarir que “alguns mitjans sensacionalistes s’han dedicat a difondre la falsedat que Hazteoir és una associació pantalla d’altres grups que han qualificat, entre altres coses, de paramilitars, homòfobs, xenòfobs, neonazis, ultracatòlics, manipuladors de menors, etc.” Etcètera, ja. Per això també senten la necessitat de fer un advertiment sobre aquestes acusacions: “Són totes falses. No es corresponen amb la realitat. I Hazteoir, en conseqüència, ha recorregut a la justícia per defensar el seu bon nom”. És el patró de conducta invariable de l’extrema dreta: es presenta en públic a través de tota mena de plataformes (com el Maligne, el seu nom és Legió) amb falsos objectius i, de seguida que algú assenyala la indignitat que intenten dissimular, comencen a posar denúncies i querelles a tort i a dret. Mentrestant, el president de l’entitat, Ignacio Arsuaga, dona entrevistes explicant que la seva entitat promou la vida com a bé suprem estimat per Déu, enfront de la “cultura de la mort” alimentada, literalment, per Satanàs. ¿I qui són els artífexs de la cultura de la mort? Els que no es reprodueixen: dones que avorten i homosexuals, transsexuals i intersexuals.

Esperem que la campanya sigui retirada com més aviat millor. Però més enllà del fet concret, cal extremar l’alerta contra aquesta mena de “defensors de la llibertat”: es comença per no donar-hi importància i s’acaba tenint una Marine Le Pen o un Geert Wilders al capdavant de les enquestes electorals.