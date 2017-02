Tu tens estudis?

Fa un parell de dies, el sempre capdavanter diari El Mundo donava la notícia del nomenament del nou president del Parlament balear, Baltasar Picornell, fins ara diputat ras de Podem, amb aquest titular: “ Podemos pone a un heavy al frente del Parlament que va contra el rey y la ortografía ”, un titular digne de menció perquè, llegint-lo, no hi ha manera d’aclarir ni el qui ni el què de la notícia: cal recórrer al text per aclarir que, en efecte, fa referència al mencionat Baltasar Picornell (més conegut com a Balti) i al seu flamant càrrec, així com a la seva ideologia (es declara republicà, d’aquí que el titular sentenciï que “va contra el rei”) i al fet que al seu compte de Twitter hi té publicats missatges que contenen faltes d’ortografia. Greus, però no tant com la falta gramatical que suposa l’ambigüitat del titular: tal com està redactat, tampoc és possible saber qui està en contra del rei i de l’ortografia, si el Parlament o el heavy.

Un desastre de titular, en definitiva, que tot i així degué marcar tendència perquè va ser gairebé plagiat durant la mateixa jornada per un altre referent del periodisme com és Intereconomía, que va donar la notícia així: “ Podemos pone a un heavy anticapitalista sin estudios al frente del Parlamento balear”. És curiosa la insistència en els gustos musicals de Picornell. Que el president del Parlament sigui fan de Metallica o que ho sigui dels boleros de Lucho Gatica no és cap dada d’interès públic; sí que ho és, en canvi, que una persona en l’exercici d’aquest mateix càrrec es dediqui a jugar al Candy Crush en plena sessió parlamentària. Tenim a continuació un altre apunt sobre el perfil ideològic del personatge (“anticapitalista”, una opció democràticament tan respectable com qualsevol altra) i, finalment, la gran perla, allò que El Mundo només gosava insinuar però que Intereconomía posa amb totes les lletres: “Sin estudios”. Ara sí que som al cap del carrer.

Personalment, soc dels que pensen que, en general, és desitjable que les persones que accedeixen a càrrecs d’alta responsabilitat pública tinguin una bona formació acadèmica. I penso que l’arribada de Baltasar Balti Picornell a la presidència del Parlament es produeix de mala manera, i no tant per la seva falta de preparació com perquè és la sortida en fals d’un dels episodis més extravagants de la història de la política balear, en què tant Podem com els grups que formen el govern (PSIB i Més), com molt particularment el principal grup de l’oposició (PP) hi han fet un paperot indigne. Ara bé, això no fa menys intolerable que uns pèssims periodistes que redacten uns titulars de vergonya aliena (per la seva tendenciositat i per la seva deficient redacció) es permetin burlar-se de ningú pel seu nivell d’estudis. I això va també per a alguns polítics que poden tenir estudis superiors però que demostren una alarmant incompetència intel·lectual amb cadascuna de les seves actuacions o de les seves declaracions. D’ignorants adornats amb un títol tot n’és ple.