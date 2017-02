Segur que podem fer més per evitar la violència masclista

Ahir una dona de 34 anys va ser assassinada per la seva exparella a Santa Perpètua de Mogoda. Hi havia tres denúncies contra l’agressor. La primera es va arxivar perquè no hi havia testimonis de les amenaces. La segona va comportar una ordre d’allunyament de 500 metres i la tercera la va ampliar a un quilòmetre. Per aquestes dues últimes denúncies hi havia pendents dos judicis més: un a l’abril i l’altre al juny. És evident que aquest sistema no funciona. Com va reconèixer ahir Pilar Martín Nájera, la fiscal de la Sala Delegada per a la Violència sobre la Dona, en aquest cas hi ha hagut “una deficient actuació i una deficient resposta judicial”. No s’ha sabut valorar, afirma, el risc que patia la dona.

Ara ja és massa tard per a la Leydi, com era coneguda entre els seus amics i companys aquesta treballadora d’una empresa dedicada als serveis de neteja viària i d’edificis públics de la ciutat. Deixa cinc fills i tot un entorn desconsolat i indignat. L’assassí, de 54 anys, s’ha entregat a la policia.

No és un cas aïllat. Aquest any ja són dues les dones que han mort assassinades per violència masclista a Catalunya, i a tot Espanya n’haurien mort 16, a falta de confirmar dos casos recents. Haurà sigut un dels pitjors inicis d’anys en violència de gènere dels últims temps.

És evident que es tracta d’una plaga que té arrels profundes en la societat masclista que ens envolta, aquí i gairebé arreu del món, i que s’ha d’actuar encara més en l’educació dels joves per erradicar-la i cal fer més campanyes per aconseguir l’estigmatització social de les conductes masclistes. Però totes aquestes feines de prevenció, necessàries, no són suficients. A curt termini, per evitar més morts, cal també que hi hagi canvis en el sistema judicial i policial perquè les dones que denuncien, i també les que no ho fan tot i que és evident per al seu entorn que estan en risc, puguin estar segures. Ara encara hi ha massa prevencions contra les dones que denuncien, i no es fa un seguiment efectiu dels agressors. Martín Nájera, per exemple, deia que en el cas de la Leydi s’hauria d’haver dictaminat presó preventiva per a l’assassí a la segona denúncia o posar mesures addicionals de control de l’allunyament. Podem fer més per evitar la violència masclista. Aquest ha de ser un tema clau en l’agenda del país.