Sin pretender tener una edad excesivamente avanzada -pretensión que, como es lógico, no tengo el menor deseo de poder exhibir-, puedo afirmar que en los años de mi vida he visto la transformación de muchas cosas. No ya en los años de mi vida física, sino en los de mi vida de periodista, que van para quince. Y si he visto tantos adelantos técnicos aparecer y tantas formas tradicionales de vivir cambiarse totalmente, puedo decir que quizás la que más me ha impresionado es la transformación de la Semana Santa. De la Semana Santa de mi infancia a la Semana Santa actual va un mundo de diferencia. Quiero creer que hemos mejorado en lo que se refiere a espíritu religioso. En muchos casos estoy seguro que hemos mejorado totalmente en las formas externas de dicho espíritu. Pero, en cambio, en lo que a Semana Santa se refiere, las formas externas de devoción -me refiero a la devoción barcelonesa- han cambiado mucho, y para disminuir. Es decir, para perder la ciudad su carácter total de quieta devoción. Ya desde hace muchos años se aprovecha la Semana Santa para salir de Barcelona. Es decir, las clases pudientes, por decirlo con una expresión antigua, ya desde hace muchos años abandonan la ciudad. Durante la guerra mundial se iba a los pueblos de veraneo o a hacer excusiones por España. Después quien puede va al extranjero, y quien no, sale de Barcelona ya sea para pasar unos días, ya sea en excursiones que duran solamente una jornada. Bien comprendo que la fatiga de la ciudad justifica el hecho de estas excursiones, que suele ser solamente un cambio de fatigas, pero yo creo también que el sosiego de los Días Santos en Barcelona, este casi sobrenatural sosiego sería igualmente tónico y reconfortante. El hecho de que la ciudad pierda en estos días muchísimos ciudadanos, y de un cierto tiempo acá un fenómeno de orden contrario nos afecta igualmente. Si se van muchos barceloneses, vienen muchísimos extranjeros. El inagotable trasiego del turismo da un acento más nuevo todavía a la Semana Santa y, sobre todo, a la Pascua de Resurrección barcelonesa. […] Esta es mi opinión ante la Semana Santa que hemos perdido, como tantas cosas, en la vertiginosidad de los días modernos. Y si en tantas cosas nos parece que hemos mejorado, en esta me siento tristemente disminuido.