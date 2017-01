Catalunya a Londres: treball de fons

Arran de l’article d’Elena Moya “Catalunya a Londres: històries de la City”, publicat a la secció de Debat el 19 de gener, m’agradaria fer-los coneixedors del que fem des de la Delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit i Irlanda i, gràcies a les seves aportacions, poder millorar alguna de les actuacions que estem realitzant.

M’he permès la llicencia d’aprofitar la primera part del títol de l’escrit de Moya i afegir-n’hi una segona, “Treball de fons”, per definir la feina que des d’aquesta delegació, i des de totes les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l’exterior, estem realitzant.

La funció principal de les delegacions de la Generalitat a l’exterior és difondre i potenciar la realitat de Catalunya en molts dels seus àmbits: econòmic, turístic, esportiu, cultural i social, entre d’altres, així com donar a conèixer l’acció de govern. A més a més, i com una de les funcions prioritàries, vetllem pels interessos dels ciutadans catalans, allà on siguin. Es tracta d’unes tasques que la majoria de vegades requereixen accions discretes des de l’administració catalana per dur-les a terme i aconseguir resultats satisfactoris. Com diu una cita de l’escriptor britànic William Shakespeare, “ Have more than you show, spe ak less than you know” [Tingues més del que mostres; parla menys del que saps]; això defineix part de la nostra feina.

Més de 200 empreses catalanes són presents al Regne Unit i més de 400 de britàniques a Catalunya

En referència a la potenciació de l’economia catalana, cal destacar que des de la delegació, i gràcies a l’equip de grans professionals de les diverses oficines de l’administració catalana a Londres, hem pogut ajudar a aconseguir uns magnífics resultats aquests últims anys. Més de 200 empreses catalanes són presents al Regne Unit i més de 400 de britàniques a Catalunya. Prop de 2 milions de turistes provinents del Regne Unit han visitat Catalunya durant el 2016, cosa que ha generat un impacte econòmic al nostre país de més de 1.500 milions d’euros. La feina de fons i discreta realitzada per poder arribar a acords amb operadors, majoristes i línies aèries al Regne Unit i Irlanda n’ha estat, en bona part, motor.

El creixement de les inversions procedents del Regne Unit ha estat molt important en els últims anys tot i la crisi, i ha arribat a prop dels 1.000 milions d’euros d’inversió, que han permès generar més de 3.500 llocs de treball a Catalunya. Es tracta d’una feina que requereix la màxima discreció i treball de fons per poder atraure els més de 50 projectes que ho han fet possible. Així mateix, des de les administracions catalanes es mantenen discretament intenses relacions amb persones, companyies i institucions de la City que ens han de permetre millorar les finances i el posicionament econòmic de Catalunya, tot i estar actualment en un model fiscal espanyol que ens discrimina econòmicament.

Les activitats no tan sols tenen un retorn cultural, sinó que moltes tenen un impacte important en l’economia catalana

Quan analitzem l’actuació de l’administració catalana al Regne Unit i Irlanda en la potenciació de la cultura catalana ens adonem que, a més dels esdeveniments comentats en l’article d’Elena Moya, podem trobar que gràcies a la feina de fons realitzada dinou universitats ofereixen estudis en català, entre les quals hi ha Oxford i Cambridge. O bé que durant l’any es realitzen més d’una setantena d’activitats culturals de temàtica catalana, incloent-hi teatre, dansa, música, cinema, arts visuals i literatura. També cal destacar que en els últims anys s’han fet col·laboracions amb institucions i equipaments de prestigi com ara la Tate Modern, el Yorkshire Sculpture Park, la Somerset House o el Sadlers Wells, entre d’altres. Així mateix, hem aconseguit que cada any hi hagi una mitjana de deu traduccions d’obres de la literatura catalana a l’anglès, i seguim treballant per augmentar-les. Totes aquestes activitats no tan sols tenen un retorn cultural, sinó que moltes tenen un impacte important en l’economia catalana.

Finalment, i no per això menys important, cal destacar la gran feina que estan realitzant les entitats catalanes presents al Regne Unit i Irlanda en coordinació amb les administracions catalanes, que cada dia consoliden més la nostra identitat per tot el territori anglès i irlandès, cosa que permet enfortir els lligams socials, culturals i econòmics.

Em poso a plena disposició d’Elena Moya per continuar treballant en aquestes línies, i espero haver esvaït algunes de les seves preocupacions, i que alhora moltes altres persones hagin descobert una part de la feina realitzada per les oficines de l’administració catalana al Regne Unit i Irlanda.