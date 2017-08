Seri o no Seri, aquesta és la qüestió

260x366

La premsa esportiva d’aquests dies s’ha de llegir amb biodramina, perquè és molt fàcil marejar-se: “Dia Seri”, titulava la primera edició d’ El Mundo Deportivo d’ahir (o Mundoportivo, com mana la tradició oral). Com tota la premsa, donava per fet el fitxatge del jugador del Niça pel Barça, fins que molt poc després sortia la segona edició: “No a Seri: quan el seu fitxatge estava a punt de tancar-se, els tècnics van desaconsellar la seva incorporació”. Si fora de temporada els diaris esportius ja pateixen amb els vaivens del mercato, aquest estiu és de bojos, amb una directiva que deixa la cabina dels germans Marx en una cordial tertúlia noucentista. Però que el culer estigui tranquil, que els fitxatges són imminents: “Dembélé, qüestió d’hores”( Sport, 11 d’agost); “ Coutinho, qüestió d’hores” ( Sport, 8 d’agost / El Mundo Deportivo, 16 d’agost). Tot per reforçar una plantilla prou completa: “ Neymar fitxa Verratti ” ( Sport, 24 de juny; en aquest cas, l’ordre dels factors va alterar el producte). Que no s’estengui el pessimisme entre els culers, que la solució, segur, és qüestió d’hores.

Especular al titular

Els intents a Madrid per implicar el Procés i, en menor mesura, els comuns en l’atemptat han sigut constants: l’últim capítol, a l’ Abc de dimarts, era remarcar que Jaume Asens havia defensat l’adoctrinador de l’imam de Ripoll, com si això convertís l’advocat en jihadista. Però no sempre cal mirar a Madrid. El digital El Món publicava ahir: “Un politòleg veu plausible que l’Estat esperés l’atemptat per fer «fracassar» els Mossos”. Resum: que si la policia ha amagat informació al cos català és perquè esperava un atemptat perquè el Govern quedés en evidència. Una intencionalitat molt greu i difícil de demostrar. Al text es reconeix que és una simple especulació. Especular amb el futbol és un divertiment d’estiu; fer-ho amb un atemptat i elevar-ho a notícia és quedar-se en fora de joc.