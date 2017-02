Set motius per desconfiar de la proposta de C’s amb RTVE

1.Perquè, quan Ciutadans reclama que els òrgans de govern de RTVE s’escullin amb majories parlamentàries de dos terços, el que realment reclama és que partits frontissa com el seu siguin necessaris. I així poder negociar alguna cadireta quan s’hagin de fer els nomenaments.

2. Perquè la proposta segueix posant els polítics al centre i omet alternatives com la de fer que els treballadors -o representants de la societat civil- ocupin un nombre suficient de cadires per bloquejar les majories corró. O sigui, consens partidista, no pas social. A més, reproduir el Congrés en miniatura dins d’un consell d’administració d’una televisió impedeix tirar endavant una gestió amb el lideratge que es necessita.

3. Perquè la regla dels dos terços és molt bonica, però pot conduir a una situació de bloqueig permanent. ¿Ha oblidat ja Rivera el que va costar tenir el 51% dels diputats per investir Rajoy? Tant Catalunya com Espanya van adoptar, en algun moment, el requisit de majoria qualificada en les seves lleis televisives. Però el van acabar derogant quan l’aritmètica parlamentària provocava una situació de taules irresolubles. Actualment, caldria que el PSOE i el PP es posessin d’acord en el president. Això no passarà, perquè el PP no hi té cap interès. Després de nomenar uns directius que han importat el més granat de la caverna televisiva, ¿ara els enviarà a casa només per tenir content Rivera i cedirà aquests càrrecs a persones filosocialistes?

4. Perquè la proposta de la majoria qualificada ja figurava en l’acord que va signar Ciutadans amb el PSOE. Però quan va ser l’hora de pactar amb el PP -i allò ja no era cap pantomima- la mesura va desaparèixer per art de màgia. El partit taronja va acotar el cap davant la negativa de Rajoy i en l’acord només va quedar un punt relatiu a l’ens públic: la clàssica declaració de bones intencions demanant un model de RTVE “basat en la independència, la qualitat i la neutralitat política” en què la selecció de directius “es dugui a terme a partir de criteris de professionalitat i excel·lència”. O sigui, un brindis al sol que en realitat permet seguir col·locant-hi els Urdacis de torn. Rivera l’únic que ha fet és repescar, amb efecte cosmètic, una mesura que es va embeinar encara no fa ni sis mesos.

5. Perquè encara és hora que se sàpiga quin model per a la televisió pública espanyola vol C’s, més enllà de generalitats que sonen bé però no comprometen a res. En el cas de TV3, volen retallar-li l’aportació pública un 25%, per cert. Això sí, tot i que el pressupost de RTVE triplica sobradament el de TV3, dels diners que ens costa, ni piu.

6. Perquè quan Rivera diu que vol “una RTVE de tots els espanyols” hom sospita que no té en compte els independentistes catalans, eternament bandejats de les tertúlies del canal públic, encara que el sostinguin també amb els seus impostos.

7. Perquè quan Rivera diu que la televisió “ha de treballar per la vertebració del país” tots ens entenem i Wert aplaudeix amb les orelles.