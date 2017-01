'La Sexta noche' i la dignitat dels convidats

Dissabte a la nit, l’economista Juan Torres va fugir del plató de La Sexta noche. Hi anava en tant que acadèmic a fer una exposició sobre les seves teories, i els col·laboradors habituals li podien fer preguntes. Eduardo Inda li va rebentar la secció no contradient els seus arguments sinó desacreditant-lo com a professional. Li insistia que formava part de la direcció de Podem i que havia assessorat Hugo Chávez. L’home es va intentar explicar en un parell d’ocasions. L’agressivitat habitual d’Inda, rematada de fons pel menyspreu burleta i victimista de Paco Marhuenda, van atabalar l’economista, que no va voler participar de l’espectacle a què aquest parell de provocadors mediàtics l’estaven abocant. Juan Torres va recriminar al programa: “ España no se puede permitir lo que hacen aquí todas las semanas. Porque España está ya harta de este tipo de debates que solamente ponen por delante la agresión, el insulto y a veces la mentira ”. Iñaki López, el presentador que es caracteritza per una flegma passiva i fingeix sempre un clima d’aparent benestar en un plató en realitat hostil, tirava pilotes fora: “Nos gusta respetar todas las opiniones. En este programa se debate, no se agrede y aquí viene todo el mundo ”. No és cert. Al plató de La Sexta noche s’hi agredeix sovint a causa de la presència d’Eduardo Inda. Inda no és periodista. Inda és un manipulador amb tècniques del maccarthisme. Estigmatitza qualsevol ideologia que no sigui la seva pròpia i humilia l’interlocutor a través del desprestigi personal. L’economista Juan Torres, davant de la seva insistència, va plegar: “ Hasta aquí ha llegado la función. Yo soy un académico y no participo de estas locuras ”.

Iñaki López, desconcertat, es va defensar buscant la complicitat de la resta de tertulians: “ Aquí se permite a todo el mundo expresarse con total libertad. Estaréis de acuerdo conmigo que nadie le ha faltado al respeto al profesor Torres. Creo yo... igual habéis visto algo que yo no he visto. Lo hemos tratado con cortesía, en fin... ” Ignacio Escolar i Antonio Maestre, tertulians que s’enfronten habitualment a Inda, van callar. La traïció de qui atorga amb el silenci. El programa no va tractar Torres amb cortesia. El col·laborador estrella el va increpar amb desdeny de manera reiterada. Ho fan amb la intenció que el convidat es rebaixi al seu nivell de discussió. Però la culpa no és d’Inda. És de la cadena i de García Ferreras, que orquestra l’estratègia utilitzant manipuladors com a esquer per obtenir audiència. Toleren l’agressivitat verbal i el descrèdit personal per garantir l’espectacle. Contribueixen al menyspreu d’una ideologia lícita amb la violència d’Inda. I això no és propi d’un debat civilitzat. Iñaki López diu que garanteixen la llibertat d’expressió, però la utilitzen per vilipendiar la dignitat d’alguns tertulians.